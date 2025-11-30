افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في الزقازيق بدورته الخامسة عشر

18 حجم الخط

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الخامسة عشر، والمقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بمحافظتي الشرقية ودمياط.

ويقام المعرض على مساحة 1200 متر مربع بشارع طلبة عويضة امتداد طريق صلاح سالم بمدينة الزقازيق، حيث يتيح المعرض لزائريه فرصة الاطلاع على مختلف أنواع الأثاث المنزلي وشرائه بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مع تنوع كبير في المعروضات لتلبية جميع الأذواق.

المحافظ يتفقد أجنحة معرض أوكازيون دمياط للأثاث بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أجنحة معرض أوكازيون دمياط للأثاث، الذي يقام بمشاركة 20 عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط. ويضم المعرض مجموعة كبيرة من أرقى أنواع الأثاث المنزلي، بما في ذلك غرف النوم والسفرة ومنتجات مكملات الديكور، مع توفير تخفيضات تصل إلى 30% طوال فترة المعرض. ويأتي ذلك لتلبية احتياجات المقبلين على الزواج والراغبين في تجديد منازلهم، مع منحهم حرية الاختيار بين العديد من الموديلات بأسعار تنافسية تلبي مختلف أذواق الجمهور.

المحافظ يؤكد دعم المعارض لتعزيز الصناعة الوطنية والحرف اليدوية بدمياط

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن معرض أوكازيون دمياط للأثاث يمثل دعمًا للصناعة الوطنية والحرف اليدوية بمحافظة دمياط، ويعزز التعاون بين الغرف التجارية بالمحافظتين. وأوضح أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا أمام الجمهور من الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى 20 ديسمبر المقبل.

وأشاد المحافظ بمستوى المعروضات المتنوعة، والتي تضمنت مجموعة متميزة من الأثاث المودرن والكلاسيك، معربًا عن تطلعه لاستمرار الشراكة مع محافظة دمياط وإقامة معارض للأثاث في مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية. وأضاف أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص المحافظة على تشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بها، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها دمياط.

المشاركون في افتتاح المعرض

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، والمحاسب محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، والمحاسب عبد الحميد عطا الله والدكتور وديع أنطوان نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية

كما شارك في الافتتاح سمير شطا نائب رئيس الغرفه التجارية بدمياط ووائل عنان الأمين العام للغرفة التجارية بالشرقية وأحمد أمين، الأمين العام للغرفة التجارية بدمياط وسلامة حجر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط وأعضاء الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

