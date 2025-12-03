محافظ دمياط يرأس اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الاستثمارية لعدد من القطاعات

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطط الاستثمارية بعدد من القطاعات الحيوية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، إلى جانب أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، ومديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والإسكان والطرق وهيئة الطرق والكباري والكهرباء.





استعراض مشروعات الصحة والسكان وخطط الانتهاء خلال 2026

شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للمشروعات الجارية بالقطاع الصحي والمشروعات المختلفة التي تنفذها مديرية الإسكان، وما سيجري الانتهاء منه خلال العام المقبل 2026.



وخلال المناقشات تابع المحافظ الاجراءات الخاصة ببدء أعمال تطوير ورفع كفاءة قصور الثقافة ضمن خطة الإسكان.

متابعة خطط الشباب والرياضة ومناقشة الاعتمادات المالية

وفي قطاع الشباب والرياضة اطلع المحافظ على خطة العام الحالي، والمشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها، كما ناقش خطط العام المقبل وموقف الاعتمادات المالية ومخططات التنفيذ المرتبطة بها.



مناقشة خطة التضامن الاجتماعي ومعدلات التنفيذ

كما استعرض المحافظ خطة مديرية التضامن الاجتماعي ومعدلات التنفيذ الحالية، وبحث التصور العام لخطة العام المالي المقبل، بما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات بشأن الطريق الدولي الساحلي ومشروعات الطرق

وتابع المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري ونسب التنفيذ، موجها بضرورة الدفع بمعدلات العمل في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي، والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لإزالة اي معوقات قد تواجه التنفيذ.

المحافظ يشدد على التكامل بين الجهات لتحقيق الأهداف التنموية

واكد الدكتور ايمن الشهابي اهمية التنسيق وتكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطط الاستثمارية وتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات التنموية، وصولًا إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.