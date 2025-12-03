الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مسن كفيف يدلي بصوته في لجنة معهد فتيات العجميين بالفيوم (صور)

رئيس لجنة يساعد كفيف،
رئيس لجنة يساعد كفيف، فيتو
18 حجم الخط

حرص مسن كفيف من الفيوم، على أداء واجبه الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة معهد فتيات العجميين بالدائرة الرابعة التي تضم  مركزي أبشواي ويوسف الصديق،  وساعده رئيس اللجنة في تسجيل اختياراته بعيدا عن العاملين في اللجنة.

كفيف يداي بصوته ورئيس اللجنة يساعد

كان قد أدلى محمود سيد عبد العظيم 66 عاما،  كفيف البصر، بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب برفقة حفيده، وحرص مستشار احمد خضر رئيس لجنه معهد فتيات العجميين الأزهري، على تقديم المساعدة للمواطن الكفيف للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.

 الناخبين المقيدين بالفيوم

يذكر  أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخب، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع

 تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم  18 مرشح 11 مستقل و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا  تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية،  مرحلة الي يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشح 15 مستقل و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

 

محافظ الإسكندرية يتابع سير التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب بدائرة الرمل

الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية يتابع انتخابات النواب في الدوائر الملغاة

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعد منهم  9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم 7 مرشحين الانتخابات البرلمانية الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الأولى الدوائر الملغاة رئيس اللجنة مجلس النواب 2025 نتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

تحدٍ وإصرار، شنودة كفيف المنيا يخطف الأنظار بعمله في ورشة لحام

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتوفير منحة دراسية لأول كفيفة تلتحق بكلية التجارة

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

فرص عمل بالقطاع الخاص في لقاء محافظ الفيوم الدوري لخدمة المواطنين

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads