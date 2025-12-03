مسن كفيف يدلي بصوته في لجنة معهد فتيات العجميين بالفيوم (صور)

18 حجم الخط

حرص مسن كفيف من الفيوم، على أداء واجبه الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة معهد فتيات العجميين بالدائرة الرابعة التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق، وساعده رئيس اللجنة في تسجيل اختياراته بعيدا عن العاملين في اللجنة.

كفيف يداي بصوته ورئيس اللجنة يساعد

كان قد أدلى محمود سيد عبد العظيم 66 عاما، كفيف البصر، بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب برفقة حفيده، وحرص مستشار احمد خضر رئيس لجنه معهد فتيات العجميين الأزهري، على تقديم المساعدة للمواطن الكفيف للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.

الناخبين المقيدين بالفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخب، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع

تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشح 11 مستقل و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة الي يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشح 15 مستقل و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعد منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

