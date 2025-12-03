الأربعاء 03 ديسمبر 2025
"إطسا بالفيوم"، حكاية أغرب دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب

تعتبر دائرة مركز إطسا في الفيوم هي الدائرة الوحيدة التي يتم فيها الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب على مستوى الجمهورية.    

وأشار الحصر الأولي للأصوات  في الجولة الأولي عن إعادة بين كل من ياسر سلومة الذي حصل على 22642 صوتا ومصطفى البنا الذي نال 21762 صوتا وأكرم محمد علي الذي حصد 20777 صوتا وحسام خليل عبد الرازق الذي حصل على 14237 صوتا. 

تنافس بين المستقلين والتحالف 

ويبدو أن  جولة الإعادة لن تكون كالجولة الأولي وان كان  التحالف في هذه الدائرة يستطيع أن يحشد بعض الناخبين بمعدلات متوسطة بسبب الوحدات الحزبية المنتشرة في القري لحزب مستقبل وطن الذي يحظي بالاغلبية، كما  أن المرشح ياسر سلومة من ذوي الخبرة في إدارة العملية الانتخابية لخوضه التجربة أكثر من مرة، والمرشح الآخر أكرم شعت يعتمد في المقام الأول على أصوات قريته “تطون”  ذات الكثافة التصويتية العالية، بالإضافة إلى أصوات بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى

 أما مصطفى البنا المرشح المستقل ذو الخلفية السلفية، فإنه يعتمد في المقام الأول على قرية منية الحيط وهي أكبر قرى الفيوم على الإطلاق في عدد السكان وعدد الأصوات، بالإضافة إلي أصوات الكتلة السلفية في الدائرة، كما يعتمد المرشح الرابع حسام خليل على خدماته لأهالي المركز من خلال موقعه كمدير لمستشفى إطسا المركزي، وهو يحظى بتأييد قطاع كبير من الشباب.

ويشير الشكل العام للتصويت في الدائرة الي فريقين فريق التحالف وفريق المستقلين، ويبدو من للوهلة الأولي أن معدلات تحضير تحالف الأحزاب من الممكن أن يتفوق.

محافظ قنا يتفقد سير جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

11 متابعا دوليا يرصدون عملية التصويت في الدوائر الملغاة لانتخابات النواب

 

يذكر  أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخب،  يدلون بأصواتهم أمام   343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب

