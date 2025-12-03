الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع سير التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب بدائرة الرمل

غرفة العمليات الرئيسية،
غرفة العمليات الرئيسية، فيتو
18 حجم الخط

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة الرمل، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية التصويت في يومها الأول. وقد انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتستمر على مدار يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

 

بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان والتجاري الدولي لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه

وزير المالية يعلن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية الشهر الحالي

وشدد المحافظ على أن أي مستجدات أو تحديات يتم التعامل معها فورًا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، موضحًا أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، بما يضمن الإدلاء بالأصوات بسهولة ويسر. 

 

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسئولية وطنية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.

وتشمل الانتخابات في دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744,824 ناخبًا. وتغطي العملية الانتخابية مناطق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية، وجميع الجهات المعنية بإنجاح العملية الانتخابية.

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام التالية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الفريق أحمد خالد مجلس النواب جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 دائرة الرمل

مواد متعلقة

القسام وسرايا القدس تسلمان الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي

بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان والتجاري الدولي لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه

وزير المالية يعلن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية الشهر الحالي

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads