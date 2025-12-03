محافظ الإسكندرية يتابع سير التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب بدائرة الرمل

18 حجم الخط

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة الرمل، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية التصويت في يومها الأول. وقد انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتستمر على مدار يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

وشدد المحافظ على أن أي مستجدات أو تحديات يتم التعامل معها فورًا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، موضحًا أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، بما يضمن الإدلاء بالأصوات بسهولة ويسر.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسئولية وطنية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.

وتشمل الانتخابات في دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744,824 ناخبًا. وتغطي العملية الانتخابية مناطق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية، وجميع الجهات المعنية بإنجاح العملية الانتخابية.

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام التالية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين.

