سياسة

الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية يتابع انتخابات النواب في الدوائر الملغاة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
تابع السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عمليات التصويت في المحافظات التي تشهد انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال تفقده الغرفة المركزية للحزب، بالتزامن مع بدء التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، إلى جانب جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم، وذلك عبر خاصية الـ " زووم".

مراقبة سير العملية الانتخابية

 

وأوضح القصير: "الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة متابعة قيادات الحزب في المحافظات التي تشهد تصويت لدعم مرشحي الجبهة الوطنية على أرض الواقع، وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة تعكس حرص المواطن على ممارسة حقوقه الدستورية".

الهيئة الوطنية للانتخابات

 

وأكد القصير، التزام جميع كوادر الحزب بالضوابط والتعليمات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن متابعة الحزب تأتي في إطار الدور التنظيمي والإعلامي لدعم مرشحي الحزب وضمان مشاركة فاعلة تليق بحجم الدولة المصرية.

وشدد الأمين العام، على أن الدعم الذي يقدمه الحزب لمرشحيه يأتي في إطار تعزيز التنافسية وتشجيع المواطنين على اختيار مرشحيهم بحرية، مؤكدًا أن غرفة عمليات الحزب ستستمر في متابعة العملية طوال اليوم لمواكبة أي مستجدات والتأكد من سير الانتخابات في أجواء عادلة ومنتظمة.

أعمال الغرفة المركزية

 

وجاءت أعمال الغرفة المركزية بمشاركة أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم، المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية بالحزب، والنائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، وذلك في إطار الحرص على الوقوف على كل مستجدات المشهد الانتخابي والتأكد من انتظام سير العملية دون أي معوقات.

وعكفت الغرفة على متابعة مجريات التصويت منذ الصباح الباكر من خلال الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية بأمانات الحزب في المحافظات المختلفة، والتواصل المباشر مع الأمناء عبر تقنية "زووم" للوقوف على تفاصيل كل دائرة أولًا بأول، بما يتيح تحديد أي مشكلات محتملة تواجه الناخبين والتدخل الفوري لحلها.

