الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب بالفيوم، إقبال كثيف من الرجال على لجنة مدرسة أبشواي الثانوية

اقبال من الرجال،
اقبال من الرجال، فيتو
18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة أبشواي الثانوية بنات بالفيوم، إقبالا كثيفا من الرجال ظهر اليوم، للتصويت في  انتخابات مجلس النواب  في  الدائرة الرابعة (أبشواي – الشواشنة – يوسف الصديق)، إحدى الدوائر الملغاة من قبل  الهيئة الوطنية للانتخابات من الجولة الأولي.

ومن المنتظر أن ترتفع معدلات الإقبال خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق، في ظل استمرار توافد المواطنين من مختلف القرى والمراكز التابعة للدائرة الرابعة.

 

المقيدون بجداول الانتخابات 

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخب، يدلون بأصواتهم أمام   343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابي يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

 

المرشحون في الدوائر الأربع

تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحا 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف،  والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية،  مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشح 15 مستقل و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

محلي قوص بقنا: انتظام عمليات التصويت فى لجان انتخابات مجلس النواب 2025

بعد 3 ساعات تصويت، ماذا رصد الائتلاف المصري بجولة الإعادة لانتخابات النواب؟

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إقبال كثيف 10 مقاعد 7 مرشحين الهيئة الوطنية للانتخابات التحالف الوطن الدائرة الرابعة انتخابات مجلس النواب 2025 مركز إبشواي

مواد متعلقة

شيماء سيف زوجة ثانية لبيومي فؤاد في هذا العمل

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

بيومي فؤاد يتوعد ليلى علوي في "ابن مين فيهم"، اعرف التفاصيل

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أمانة الإعلام بـ "الجبهة الوطنية" تبحث الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

شرطة الإسماعيلية تساعد المسنين للوصول إلى اللجان بانتخابات الشيوخ 2025 (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads