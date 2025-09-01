الإثنين 01 سبتمبر 2025
فرص عمل بالقطاع الخاص في لقاء محافظ الفيوم الدوري لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، وإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه بسرعة معاينة خليج النصارى بمنشأة عبدالله بموازاة الطريق الدائري، لتطهيره، حفاظًا على الرقعة الزراعية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

فرص عمل ومشروعات صغيرة

وجه محافظ الفيوم، مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات للشباب والفتيات، استثمارًا لطاقاتهم وقدراتهم البشرية، والانتقال بهم إلى حيز العمل والإنتاج المستمر، بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم، بجانب توفير فرص عمل بمؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص لعدد آخر من الشباب والفتيات، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة للتأكد من عمل المستهدفين بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك.

 تداخلات لتوفير الحماية الاحتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لعمل التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية للحالات الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، وبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتوفير المستلزمات المنزلية والكهربائية اللازمة لعدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وبحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجًا، للتخفيف عنهن بعد دراسة المديونية الخاصة بهن، إضافة لتجهيز عدد من الأكشاك للأسر الأكثر احتياجًا بالمستلزمات اللازمة، وتوفير مشروعات " تروسيكلات، وماكينات خياطة، وبقالة" للأسر الأولى بالرعاية.

علاج علي نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، كلًا من: وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية، مع سرعة توفير جلسات العلاج الطبيعي للتأهيل الحركي، بمستشفى الفيوم العام، لشاب مصاب بساقيه إثر حادث، وإجراء الفحص الطبي اللازم لسيدة تعاني من مرض السرطان، مع العمل على توفير العلاج اللازم لها، وكذا توفير العلاج لمسن يعاني من السكر المزمن والتهاب بغضاريف العمود الفقري، فضلًا عن توفير العلاج اللازم لرجل كفيف يعاني من جلطة بذراعه الأيمن، مع توفير مشروع له يتناسب وظروفه الصحية والمعيشية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

 

زراعة الفيوم تبحث خطة مستقبلية لإنتاج لبن آمن صحيا ومطابق للمواصفات

خلال لقائه بالمواطنين، محافظ الفيوم يوجه بتوفير أكشاك وعلاج مجاني لغير القادرين

ووجه محافظ الفيوم، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمعاينة خليج الانصاري على الطبيعة، والتنسيق مع الجهات مديرية الري لسرعة تطهيره، حفاظًا على الرقعة الزراعية.

