طريقة عمل البابريكا فى المنزل بخطوات سريعة

طريقة عمل البابريكا، البابريكا من أشهر التوابل وأكثرها استخداما في المطابخ حول العالم، فهي تمنح الأطعمة لون أحمر جذاب ونكهة مميزة تتراوح بين الحلوة والمدخنة والحارة.

وطريقة عمل البابريكا، فى المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعلى الرغم من توفرها جاهزة في الأسواق، إلا أن تحضيرها في المنزل يضمن لكى جودة أعلى ونكهة أقوى بدون ألوان صناعية أو إضافات غير مرغوبة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البابريكا.

مكونات عمل البابريكا:

الفلفل الأحمر الحلو يعطي لون قوي وطعم خفيف

الفلفل الأحمر الحار للحصول على بابريكا حارة.

الفلفل الرومي الأحمر يستخدم للمذاق الحلو واللون الفاتح

الفلفل المجفف الكبير يعطي نكهة قريبة جدا من البابريكا الجاهزة.

يمكنك خلط نوعين حسب رغبتك للوصول إلى النكهة التي تفضلينها.

طريقة عمل البابريكا

طريقة عمل البابريكا:

اغسلي الفلفل جيدا للتخلص من الأتربة.

انزعي القمع الأخضر.

افتحي الفلفل طوليا وانزعي البذور البذور تجعل النكهة مرة قليلا.

قطعي الفلفل شرائح رفيعة لتسهيل التجفيف.

يمكنك تجفيف الفلفل بأكثر من طريقة.

أولا التجفيف تحت الشمس أفضل طريقة، افردي شرائح الفلفل على صينية واسعة.

غطيها بشاش ناعم لحمايتها من الحشرات.

ضعيها في مكان مشمس لمدة 3 5 أيام حسب درجة الحرارة.

اقلبي الشرائح كل يوم حتى تجف بالكامل.

مميزاتها أنها تعطى نكهة قوية ولون ثابت وطريقة طبيعية بدون حرارة عالية.

ثانيا التجفيف في الفرن، إذا لم تتوفر الشمس، استخدمي الفرن.

ضعي الشرائح على صينية مبطنة بورق زبدة.

شغلي الفرن على درجة حرارة 100 إلى 120° مئوية.

اتركي البابريكا لمدة 2 إلى 3 ساعات مع تقليب الشرائح كل 30 دقيقة.

اتركي باب الفرن مفتوح قليلا لخروج البخار.

مميزاتها، أنها سريعة ومناسبة في الشتاء.

ثالثا التجفيف بالماكينة، اضبطي الجهاز على حرارة 50 إلى 60° مئوية.

اتركي الشرائح لمدة 6 إلى 8 ساعات.

مميزاتها، أنها تحافظ على اللون، ومثالية لمن لديهم الجهاز.

بعد التأكد من أن الفلفل أصبح جاف تماما يجب أن ينكسر عند ثنيه، ابدئي الطحنة.

ضعي الشرائح الجافة في مطحنة البهارات.

اطحني جيدا حتى يصبح المسحوق ناعم.

انخلي البابريكا للتأكد من عدم وجود قطع خشنة.

أعيدي طحن أي بقايا خشنة مرة أخرى.

يمكنك إضافة بعض المكونات لإعطاء طعم أقوى مثل ملعقة صغيرة ثوم بودر، أو ملعقة صغيرة بصل بودر، أو ربع ملعقة كمون، أو ملعقة من البابريكا المدخنة الجاهزة إذا أردت نكهة مدخنة

حتى تحتفظ باللون والنكهة لأطول فترة ضعي البابريكا في برطمان زجاجي محكم الغلق.

احفظيها في مكان جاف وبعيد عن الشمس.

لا تضعيها بالقرب من حرارة البوتاجاز.

يمكن أن تبقى طازجة حتى عام كامل.

