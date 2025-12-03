الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل البابريكا فى المنزل بخطوات سريعة

البابريكا
البابريكا
18 حجم الخط

طريقة عمل البابريكا، البابريكا من أشهر التوابل وأكثرها استخداما في المطابخ حول العالم، فهي تمنح الأطعمة لون أحمر جذاب ونكهة مميزة تتراوح بين الحلوة والمدخنة والحارة.

وطريقة عمل البابريكا، فى المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعلى الرغم من توفرها جاهزة في الأسواق، إلا أن تحضيرها في المنزل يضمن لكى جودة أعلى ونكهة أقوى بدون ألوان صناعية أو إضافات غير مرغوبة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البابريكا.

 

مكونات عمل البابريكا:

الفلفل الأحمر الحلو يعطي لون قوي وطعم خفيف

الفلفل الأحمر الحار للحصول على بابريكا حارة.

الفلفل الرومي الأحمر يستخدم للمذاق الحلو واللون الفاتح

الفلفل المجفف الكبير يعطي نكهة قريبة جدا من البابريكا الجاهزة.

يمكنك خلط نوعين حسب رغبتك للوصول إلى النكهة التي تفضلينها.

طريقة عمل البابريكا 
طريقة عمل البابريكا 

طريقة عمل البابريكا:

  • اغسلي الفلفل جيدا للتخلص من الأتربة.
  • انزعي القمع الأخضر.
  • افتحي الفلفل طوليا وانزعي البذور البذور تجعل النكهة مرة قليلا.
  • قطعي الفلفل شرائح رفيعة لتسهيل التجفيف.
  • يمكنك تجفيف الفلفل بأكثر من طريقة.
  • أولا التجفيف تحت الشمس أفضل طريقة، افردي شرائح الفلفل على صينية واسعة.
  • غطيها بشاش ناعم لحمايتها من الحشرات.
  • ضعيها في مكان مشمس لمدة 3 5 أيام حسب درجة الحرارة.
  • اقلبي الشرائح كل يوم حتى تجف بالكامل.
  • مميزاتها أنها تعطى نكهة قوية ولون ثابت وطريقة طبيعية بدون حرارة عالية.
  • ثانيا التجفيف في الفرن، إذا لم تتوفر الشمس، استخدمي الفرن.
  • ضعي الشرائح على صينية مبطنة بورق زبدة.
  • شغلي الفرن على درجة حرارة 100 إلى 120° مئوية.
  • اتركي البابريكا لمدة 2 إلى 3 ساعات مع تقليب الشرائح كل 30 دقيقة.
  • اتركي باب الفرن مفتوح قليلا لخروج البخار.
  • مميزاتها، أنها سريعة ومناسبة في الشتاء.
  • ثالثا التجفيف بالماكينة، اضبطي الجهاز على حرارة 50 إلى 60° مئوية.
  • اتركي الشرائح لمدة 6 إلى 8 ساعات.
  • مميزاتها، أنها تحافظ على اللون، ومثالية لمن لديهم الجهاز.
  • بعد التأكد من أن الفلفل أصبح جاف تماما يجب أن ينكسر عند ثنيه، ابدئي الطحنة.
  • ضعي الشرائح الجافة في مطحنة البهارات.
  • اطحني جيدا حتى يصبح المسحوق ناعم.
  • انخلي البابريكا للتأكد من عدم وجود قطع خشنة.
  • أعيدي طحن أي بقايا خشنة مرة أخرى.
  • يمكنك إضافة بعض المكونات لإعطاء طعم أقوى مثل ملعقة صغيرة ثوم بودر، أو ملعقة صغيرة بصل بودر، أو ربع ملعقة كمون، أو ملعقة من البابريكا المدخنة الجاهزة إذا أردت نكهة مدخنة
  • حتى تحتفظ باللون والنكهة لأطول فترة ضعي البابريكا في برطمان زجاجي محكم الغلق.
  • احفظيها في مكان جاف وبعيد عن الشمس.
  • لا تضعيها بالقرب من حرارة البوتاجاز.
  • يمكن أن تبقى طازجة حتى عام كامل.
txt

طريقة عمل الثوم البودر في المنزل

txt

طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابريكا طريقة عمل البابريكا مكونات عمل البابريكا الفلفل الفلفل الحلو الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

سعر الخضار اليوم، قفزة في الليمون والبامية وانخفاض الفلفل والخيار

اعرفى طرق التفرقة بين الفلفل الأسود الأصلي والمغشوس

الفلفل الحار كنز صحي متعدد الاستخدامات لمكافحة الألم والأمراض

"الفلفل الأحمر" كنز من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة، تعرفي عليها

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads