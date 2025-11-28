طريقة عمل الثوم البودر في المنزل

18 حجم الخط

طريقة عمل الثوم البودر، الثوم البودر من أكثر التوابل استخداما داخل المطابخ، سواء في تتبيل اللحوم والدجاج أو إضافته إلى الصوصات والمشويات والمكرونات.

ورغم توفره جاهز في الأسواق، إلا أن تحضيره في المنزل يضمن لربة المنزل منتج نقي تماما بدون أي إضافات صناعية أو مواد حافظة، وبنكهة قوية وطازجة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الثوم البودر.

مكونات عمل الثوم البودر:-

كيلو ثوم بلدي أو صيني حسب المتوفر

منشفة أو مناديل مطبخ

صينية واسعة

فرن أو مجفف طعام أو حتى الشمس في فصل الصيف

مطحنة بهارات قوية

طريقة عمل الثوم البودر:-

اختاري ثوم سليم، غير طري، خالى من أي بقع أو عفن.

يفضل الثوم البلدي لأنه ذو نكهة أعلى، لكن الثوم الصيني أيضا مناسب.

افصلي الفصوص من الرأس.

ضعي الفصوص داخل وعاء زجاجي وأغلقيه جيدا ورجي الوعاء بقوة، ستلاحظين أن القشر ينفصل عن الفصوص.

أو استخدمي طريقة النقع السريع، انقعي الفصوص لمدة دقيقة فقط في ماء دافئ ثم قشريها بسهولة.

اقطعي الفصوص إلى شرائح رفيعة جدا من 2 إلى 3 مللى.

كلما كانت الشرائح رفيعة، كلما جف الثوم أسرع وحافظ على لونه الفاتح.

ومرحلة التجفيف هذه أهم خطوة لضمان نجاح الثوم البودر دون أن يصبح لونه غامق أو طعمه مر.

أولا التجفيف في الفرن، سخني الفرن مسبقا على أقل درجة حرارة ممكنة من 60 إلى 90 درجة.

افردي شرائح الثوم في صينية مبطنة بورق زبدة.

ضعيها في الفرن لمدة 2 إلى 3 ساعات مع فتح باب الفرن قليلا للسماح بخروج البخار.

قلبي الشرائح كل 30 دقيقة.

علامة النضج، يصبح الثوم جاف تماما وهش.

ثانيا التجفيف في الشمس، افردي شرائح الثوم في صينية وغطيها بشاش خفيف.

ضعيها في الشمس القوية لمدة يومين إلى ثلاثة.

احرصي على إدخالها إلى المنزل ليلا حتى لا تمتص رطوبة.

ثالثا التجفيف في مجفف الطعام، ضعي الشرائح في المجفف على درجة 55 إلى 60 لمدة 6 إلى 8 ساعات.

هذه الطريقة تعطي أفضل لون ونكهة.

بعد التأكد أنه جاف تماما، ضعي الشرائح الجافة في مطحنة البهارات.

اطحني حتى يصير مسحوقا ناعما.

إذا أردت ثوما مجروشا، اطحنيه نصف طحن فقط.

مرري البودر على مصفاة ناعمة للحصول على مسحوق حريري.

أعيدي القطع الأكبر للطحن مرة أخرى.

لتخزين الثوم البودر مع الحفاظ على نكهته أطول فترة ممكنة، خزنيه في برطمان زجاجي محكم الغلق.

ضعيه في مكان جاف بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس.

يفضل عدم فتح البرطمان كثيرا حتى لا يتعرض للرطوبة.

يبقى الثوم البودر محتفظا بنكهته لمدة 6 إلى 12 شهر.

أخطاء يجب تجنبها أثناء عمل الثوم البودر

عدم تجفيف الثوم جيدا، يؤدي لظهور عفن بعد أسبوع أو اثنين.

التجفيف على حرارة عالية جدا، يتسبب في اسمرار الثوم وتحوله للطعم المر.

تقطيع شرائح سميكة، يطيل وقت التجفيف وقد يمنع الجفاف الكامل.

استخدام مطحنة غير قوية، يعطي حبيبات خشنة وغير متجانسة.

