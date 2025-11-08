الفلفل الحار كنز صحي متعدد الاستخدامات لمكافحة الألم والأمراض

18 حجم الخط

يشتهر الفلفل الحار بلسعته المميزة، لكن الأبحاث العلمية كشفت أن المادة الكيميائية الرئيسية المسؤولة عن هذه الحرارة، وهي الكابسيسين، تحمل فوائد صحية وطبية مذهلة تتجاوز مجرد إضافة النكهة للطعام.

فوائد الفلفل الحار

وتوجد فوائد صحية عديدة للفلفل الحار (الشطة)، وفقًا لموقع “WabMD” الطبي، ومنها:

إيقاف الصداع النصفي

قد يوقف رش مستخلص الفلف الحار آلام الصداع النصفي، فتركيبة خاصة من مادة الكابسيسين، الموجودة في الجزء الذي يحمل البذور من الفلفل، تعمل على تخدير العصب ثلاثي التوائم في الدماغ، وهو المصدر الذي ينطلق منه بعض أنواع الصداع النصفي والصداع الشديد، وأظهرت دراسة أن سبعة من كل عشرة أشخاص يعانون من الصداع العنقودي أو التوتري أو غيره شعروا براحة تامة لبعض الوقت، وأكد الجميع أن الإحساس بالوخز الحاد كان يستحق النتائج.

إطالة العمر

قد يساهم تناول الفلفل في إطالة العمر، فقد أظهرت الدراسات أن البالغين الذين تناولوا ما لا يقل عن حبة فلفل حار أحمر طازج أو مجفف شهريا، على مدى ما يقرب من 20 عاما، انخفضت لديهم احتمالات الوفاة بنسبة 13%. ورغم أن الباحثين غير متأكدين من السبب بشكل قاطع، إلا أنهم يعتقدون أن الفضل قد يعود إلى العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الفلفل وقدرته على مكافحة الالتهابات والبدانة.

علاج سيلان الأنف المزمن

يمكن لرائحة من الكابسيسين أن تساعد في تهدئة أعراض سيلان الأنف أو انسداده الناتج عن حالة تعرف باسم التهاب الأنف غير التحسسي (الذي لا ينتج عن البرد أو الحساسية أو التدخين)، وقد يكون الإحساس الأولي حادا وقد يبدو أنه يزيد من الانزعاج، لكن الكابسيسين سيبدأ مفعوله بعد فترة وجيزة، وقد لا يزعج الازدحام الشخص لعدة أشهر.

تسريع عملية الأيض

الإحساس بالحرارة الذي يعم الجسم عند تناول الفلفل الحار هو أكثر من مجرد شعور، فالكابسيسين يزيد من معدل ارتفاع حرارة الجسم ككل، كما أنه ينشط عصب حسي ويسمى TRPV1، والذي يساعد في منع تراكم الدهون والتحكم في الشهية، وقد يساعد هذا المزيج المعزز للأيض في فقدان الوزن، ويأمل الباحثون في تطبيق هذه المعرفة للحد من زيادة الوزن.

تشويش إشارات الألم

تتسبب مادة الكابسيسين في إحساس بالحرارة للخلايا العصبية التي ترسل عادة إشارة الألم، لتصبح الرسالة للدماغ هي "ساخن"، وقد استخدمت خدعة تبديل الإشارات هذه لقرون للمساعدة في السيطرة على الألم.

تهدئة آلام المفاصل

تعتبر مادة الكابسيسين مكون فائق الأهمية في العديد من الكريمات والمستحضرات واللصقات التي تولد حرارة لإخماد الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والاعتلال العصبي.

ففي إحدى الدراسات، قللت هذه المادة من الانزعاج الناجم عن التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي (الفيبروميالجيا) إلى النصف في غضون أسابيع قليلة، ويشير بعض الأبحاث إلى أن الكابسيسين يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع مسكن آخر للألم، وفي جميع الأحوال، يحتاج إلى إعادة تطبيق متكررة.

مكافحة الخلايا السرطانية

في المختبر، يبدو أن الكابسيسين يقتل الخلايا المرتبطة بأكثر من 40 نوع من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والكبد والرئة والبنكرياس وسرطان الدم، وتحدث هذه المادة الحارة تغييرات في كيفية عمل بعض الجينات المرتبطة بالخلايا السرطانية بل وتوقف نموها، ومع ذلك، تشير أبحاث أخرى إلى أن الكابسيسين نفسه قد يكون مرتبط بالسرطان، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

حفظ الأطعمة طبيعيا

يعد الفلفل الحار مضاد طبيعي للميكروبات، ما يعني أنه يقتل الجراثيم والكائنات الدقيقة الأخرى التي يمكن أن تفسد الأطعمة المعلبة أو المعبأة.

ويجري المصنعون اختبارات لمعرفة ما إذا كانت مستخلصات الفلفل الحار يمكن أن تكون بديلا أفضل للمواد الحافظة الصناعية.

تعزيز الصحة العامة

يقدم الفلفل الحار فوائد صحية كبيرة، حيث يتفوق على البرتقال في محتوى فيتامين ج بثلاثة أضعاف، كما أنه غني أيضًا بفيتامينات أ وب وهـ.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الكابسيسين يعمل كمضاد للأكسدة لحماية الخلايا ويساعد في قمع الالتهابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.