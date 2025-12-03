نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب

18 حجم الخط

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، في الإدلاء بصوته داخل لجنة رقم 94 ومقرها المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، مع انطلاق اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 الملغاة فى ٧ دوائرة انتخابية.

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب

وخلال تصريحاته عقب التصويت، دعا نائب المحافظ المواطنين إلى المشاركة الواسعة والواعية في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة ليست مجرد حق، بل واجب وطني يعكس مسؤولية كل فرد تجاه بلده.

كما أثنى على التنظيم داخل اللجان وسهولة الإجراءات التي تُمكّن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسلاسة.

وأوضح نائب المحافظ أن أجهزة الدولة وفّرت كل الإمكانات اللازمة لضمان عملية انتخابية آمنة ومنضبطة، موجّهًا رسالة لكل أبناء سوهاج بضرورة التواجد والمشاركة لدعم هذا الاستحقاق الديمقراطي وتعزيز مسيرة الوطن.

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة التي تقرر إعادة الانتخابات بها ضمن المرحلة الأولى. لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير كامل الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الإعادة تشمل التصويت لكافة المرشحين في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، فيما تُجرى الإعادة في دائرة واحدة فقط بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.