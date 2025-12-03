ماسكات طبيعية للعناية بالشعر المتقصف من البرد، تعرفي عليها

18 حجم الخط

ماسكات طبيعية للعناية بالشعر المتقصف من البرد، مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، تبدأ كثير من النساء في ملاحظة تغيّرات واضحة على صحة الشعر، من أبرزها الجفاف، الهيشان، ضعف الأطراف، وتقصف الخصلات.

البرد القاسي والدفايات في المنازل وسوء الترطيب كلها عوامل تسحب الرطوبة من الشعرة وتُضعف بنيتها، لذلك أصبح الاتجاه إلى الماسكات الطبيعية خطوة ضرورية لإنعاش الشعر المتضرر من الشتاء، فهي توفر ترطيبًا عميقًا دون مواد كيميائية، وتعيد الحيوية والنعومة تدريجيًا مع الاستخدام المنتظم.

ماسكات طبيعية لعلاج تقصف الشعر في الشتاء

في هذا التقرير تقدم خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي أفضل الماسكات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للعناية بالشعر المتقصف بسبب البرد، مع شرح فوائد كل مكوّن وطريقة الاستخدام للحصول على أفضل نتائج.

1. ماسك العسل وزيت الزيتون: ترطيب عميق يعالج التقصف

يُعد العسل من أقوى المكوّنات الطبيعية القادرة على استعادة رطوبة الشعر خلال الشتاء، بفضل احتوائه على خصائص مرطبة تجذب الماء وتحتفظ به داخل الشعرة. أما زيت الزيتون فهو غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

فوائد الماسك:

يعالج تقصف الشعر الناتج عن الجفاف.

يمنح الشعرة ليونة ولمعانًا طبيعيًا.

يحمي الأطراف من الانقسام ويقوي الجذور.

يمنع فقدان الرطوبة في الأجواء الباردة.

طريقة التحضير:

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الدافئ.

تخلط المكوّنات جيدًا وتوضع على الشعر من الجذور للأطراف.

يغطى الشعر لمدة 45 دقيقة ثم يغسل بماء دافئ وشامبو لطيف.

يُنصح باستخدام الماسك مرتين أسبوعيًا للشعر شديد الجفاف، ومرة أسبوعيًا للشعر العادي.

2. ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند: إصلاح فوري للشعر الضعيف

الأفوكادو فاكهة غنية بالدهون الصحية والفيتامينات المغذية مثل فيتامين E، الذي يعزز قوة الشعر ويقلل تكسره. إضافة زيت جوز الهند يمنح الشعر غلافًا وقائيًا يحفظ الترطيب ويقلل الهيشان الناتج عن البرد.

فوائد الماسك:

يعالج التقصف من أول استخدام.

يغذي الشعر من العمق ويعيد مرونته.

يقلل نفشة الشتاء ويترك الشعر أكثر انسيابية.

يحسن ملمس الشعر الجاف والخشن.

طريقة التحضير:

ثمرة أفوكادو مهروسة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

تُوزّع الخلطة على الشعر نصف الجاف، مع التركيز على الأطراف.

يترك الماسك لمدة ساعة كاملة قبل الغسل.

هذا الماسك مناسب جدًا لمن يعانين من التكسر الشديد والتلف الناتج عن البرد.

3. ماسك الزبادي والبيض: بروتين طبيعي للشعر المتقصف

الزبادي غني بالبروتين والكالسيوم، بينما يحتوي البيض على البيوتين والبروتين الحيوي الذي يعيد بناء الشعر من الداخل، ما يجعله مزيجًا مثاليًا لإصلاح التلف الناتج عن الطقس الشتوي.

فوائد الماسك:

يقوي خصلات الشعر ويمنع تكسّرها.

يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا دون مظهر دهني.

يعيد بناء الشعرة ويغذيها.

يعكس أثر التلف الناتج عن سوء التغذية أو البرد.

طريقة التحضير:

نصف كوب من الزبادي.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

تخلط المكونات ويطبق الماسك على الشعر لمدة 30–40 دقيقة.

يناسب هذا الماسك النساء ذوات الشعر الضعيف أو المتساقط في الشتاء.

4. ماسك الجرجير وزيت الخروع: علاج فعّال لتقصف الأطراف

يعتبر الجرجير من النباتات الغنية بالمعادن والفيتامينات الضرورية لنمو الشعر، وزيت الخروع يشتهر بدوره في تعزيز سماكة الشعر وتقوية الأطراف.

فوائد الماسك:

يعزز نمو الشعر ويقلل تساقطه.

يعالج الأطراف الضعيفة والمتقصفة.

يحمي الشعر من البرودة وسخانات الهواء.

يمنح فروة الرأس الترطيب الذي تحتاجه في الشتاء.

طريقة التحضير:

كوب من عصير الجرجير الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الجرجير (اختياري).

يوضع على الشعر لمدة ساعة ثم يشطف جيدًا.

يمكن استعمال هذا الماسك مرة أسبوعيًا للحصول على نتائج واضحة خلال شهر واحد.

5. ماسك الموز والعسل: نعومة حريرية للشعر المجهد من البرد

الموز يحتوي على البوتاسيوم والفيتامينات المغذية التي تملأ الفراغات في بنية الشعرة المتقصفة، والعسل يمنح ترطيبًا مضاعفًا، ما يجعلهما مزيجًا مثاليًا للشعر المنهك في الشتاء.

فوائد الماسك:

يعالج التقصف بفضل قدرته على ملء الفجوات في بنية الشعر.

يمنح الشعر نعومة فائقة ويحسن ملمسه.

يقلل من تشابك الشعر في الشتاء.

يمنح الأطراف ترطيبًا عميقًا يحميها من الانقسام.

طريقة التحضير:

موزة ناضجة مهروسة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

يوضع الماسك على الشعر لمدة 45 دقيقة ويغسل جيدًا.

هذا الماسك مناسب لكل أنواع الشعر، خاصة الشعر الذي يتأثر سريعًا بالبرودة.

6. ماسك زيت الأرجان والصبار: حماية يومية للشعر من برد الشتاء

يعد زيت الأرجان من أكثر الزيوت المرطبة والمغذية، بينما الصبار يُعرف بخصائصه المهدئة والمرطبة التي تعيد اللمعان والحيوية للشعر الجاف.

فوائد الماسك:

يحمي الشعر من رطوبة الشتاء والبرودة.

يشكّل طبقة حماية تمنع التقصف المستقبلي.

يعيد للشعر لمعانه الطبيعي.

يحسّن مرونة الشعرة ويمنع تكسرها.

طريقة التحضير:

ملعقتان من جل الصبار الطبيعي.

ملعقة من زيت الأرجان.

تخلط جيدًا وتوضع على الشعر لمدة 40 دقيقة.

يمكن استخدامه مرتين أسبوعيًا للوقاية من التقصف خلال الموسم البارد.

نصائح هامة لحماية الشعر من التقصف في الشتاء

تجنّبي الماء الساخن جدًا عند غسل الشعر.

لا تخرجي من المنزل وشعرك مبلل.

استخدمي سيروم طبيعي بعد كل غسيل.

قللي من استخدام السشوار والمكواة قدر الإمكان.

اشربي كمية كافية من الماء لترطيب جسمك وشعرك.

