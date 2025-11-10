ماسكات ليلية لتغذية الشعر التالف من الصبغات

18 حجم الخط

ماسكات ليلية لتغذية الشعر التالف، الشعر المصبوغ يحتاج إلى عناية خاصة تفوق أي نوع شعر آخر، فالصبغات الكيميائية تضعف الطبقة الخارجية للشعرة وتجعلها أكثر عرضة للجفاف والتقصف وفقدان اللمعان.

ومع تكرار الصبغات أو استخدام أدوات التصفيف الحراري، يصبح الشعر هشًا، خشنًا، وأحيانًا باهت اللون.





من أفضل الطرق لعلاج هذه المشاكل بعمق هي الماسكات الليلية، التي تمنح الشعر وقتًا كافيًا لامتصاص العناصر المغذية خلال ساعات النوم دون تعريضه للحرارة أو الإجهاد.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الماسكات الليلية تمنح الشعر فرصة للتنفس واستعادة توازنه بعيدًا عن المؤثرات اليومية. فهي لا توفر فقط الترطيب العميق، بل تعيد بناء الشعرة من الداخل وتغلفها بطبقة حماية تمنع مزيدًا من التلف.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه مع المواظبة على استخدام الماسكات الليلية، واختيار المكونات المناسبة لطبيعة الشعر، يمكن للشعر التالف من الصبغات أن يستعيد نعومته ولمعانه الطبيعي تدريجيًا، ليبدو صحيًا ومتألقًا من جديد.





ماسكات طبيعية ليلية لتغذية الشعر

فيما يلي مجموعة من الماسكات الليلية الطبيعية الفعّالة لتغذية الشعر التالف من الصبغات، مع شرح لمكوناتها وطريقة استخدامها.

1. ماسك زيت جوز الهند والعسل

هذا الماسك من أكثر التركيبات المغذية والمجددة لخلايا الشعر التالفة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.



الطريقة:

اخلطي المكونات حتى تمتزج تمامًا، ثم ضعي الخليط على الشعر الجاف أو المبلل قليلًا، مع التركيز على الأطراف الأكثر تلفًا. غطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، ثم منشفة قطنية دافئة، واتركيه طوال الليل. في الصباح اغسلي شعرك بشامبو خالٍ من الكبريتات.



الفائدة:

زيت جوز الهند يتغلغل بعمق في الشعرة ويعيد إليها الزيوت الطبيعية المفقودة، بينما العسل يعمل كمرطب طبيعي يمنع الجفاف ويحافظ على مرونة الشعر ولمعانه.

2. ماسك الزبادي وزيت الأرجان

يُعد مثاليًا لإصلاح الشعر الباهت والمجهد من الصبغات المتكررة.

المكونات:

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو (اختياري).



الطريقة:

امزجي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وغطيه بغطاء بلاستيكي واتركيه طوال الليل. في الصباح اغسليه بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.



الفائدة:

الزبادي يحتوي على البروتينات التي تعيد بناء الشعرة، بينما زيت الأرجان غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحمي اللون من البهتان وتغذي فروة الرأس.

3. ماسك الموز وزيت الزيتون

من الماسكات التي تمنح نعومة ولمعانًا فوريًا بعد أول استخدام.



المكونات:

ثمرة موز ناضجة.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون البكر.



الطريقة:

اهرسي الموز جيدًا واخلطيه بزيت الزيتون حتى يصبح الخليط ناعمًا بلا تكتلات. ضعيه على الشعر، خصوصًا الأطراف، وغطيه بغطاء الشعر. في الصباح اغسليه جيدًا بالشامبو.

الفائدة:

الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات التي تعزز مرونة الشعرة، وزيت الزيتون يعيد إليها الترطيب ويقلل التقصف الناتج عن الصبغات.

4. ماسك الألوفيرا وزيت الخروع

يعمل هذا الماسك على إصلاح بصيلات الشعر وتحفيز نموه من جديد.



المكونات:

3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.



الطريقة:

امزجي المكونات جيدًا، ثم دلكي فروة الرأس بلطف قبل توزيع الباقي على الشعر. غطي الشعر طوال الليل، واغسليه صباحًا بماء فاتر.



الفائدة:

الألوفيرا تهدئ فروة الرأس وتغذيها، وزيت الخروع يقوي الجذور ويزيد الكثافة، أما زيت جوز الهند فيحافظ على الترطيب ويمنع تساقط الشعر الناتج عن الجفاف.

5. ماسك الأفوكادو والعسل

يُعتبر من أكثر الماسكات فعالية للشعر الجاف والمتقصف.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.



الطريقة:

اهرسي الأفوكادو وأضيفي العسل والزيت حتى تحصلي على مزيج ناعم. ضعيه على الشعر من منتصف الطول حتى الأطراف، واتركيه طوال الليل تحت غطاء بلاستيكي. اغسليه صباحًا بالماء الدافئ.



الفائدة:

الأفوكادو مصدر غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات (A، E، D) التي تعيد للشعر حيويته، بينما العسل يمنحه الترطيب واللمعان.

6. ماسك الزيوت الثلاثة لإعادة اللمعان

المكونات:

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.



الطريقة:

سخني الزيوت قليلًا على حمام بخار حتى تصبح دافئة، ثم دلكي بها فروة الرأس وأطراف الشعر جيدًا. غطيه واتركيه طوال الليل، واغسليه في الصباح بشامبو لطيف.



الفائدة:

هذه الزيوت تحتوي على مزيج متكامل من الفيتامينات والمعادن التي تعيد للشعر لمعانه ومرونته وتقلل من تأثير الصبغات الكيميائية.

وصفات طبيعية للشعر

نصائح مهمة أثناء استخدام الماسكات الليلية



اختاري غطاء شعر مناسبًا حتى لا تبتل الوسادة، ويفضل استخدام قبعة بلاستيكية خفيفة.



تجنبي الإفراط في وضع الزيت على فروة الرأس إذا كانت دهنية، وركزي على الأطراف فقط.



اغسلي الشعر جيدًا صباحًا بشامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على رطوبته الطبيعية.



كرري الماسك مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج ملموسة خلال شهر.



قللي استخدام أدوات التصفيف بالحرارة خلال فترة العلاج للحفاظ على الترطيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.