أفضل 3 مرطبات للشعر تحافظ على مظهره، تعرفي عليها

الحفاظ على رطوبة الشعر أمر أساسي للحصول على خصلات ناعمة، غير متطايرة، وأكثر مقاومة للتكسير، ومع تغير الفصول، خاصة في الشتاء أو في الأجواء الحارة، يتعرض الشعر للجفاف وفقدان الزيوت الطبيعية.

لذلك تلجأ الكثيرات لاستخدام مرطبات طبيعية آمنة وخالية من المواد الكيميائية القاسية، تمنح الشعر ما يحتاجه من تغذية دون أي ضرر.

أفضل 3 مرطبات طبيعية للشعر

تقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من أفضل المرطبات الطبيعية للشعر:-

زيت جوز الهند، حيث يقلل فقدان البروتين من الشعر، ويرطب ويحمي من التقصف، ويساعد على فك التشابك وجعل الشعر أكثر نعومة، ومناسب للشعر الجاف والمجعد والخشن، سخني ملعقتين من زيت جوز الهند قليلا، وضعيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وغطي الشعر لمدة ساعة ثم اغسليه جيدا بالشامبو، ويستخدم مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

ترطيب الشعر

جل الصبار، وهو مرطب طبيعي خفيف القوام، مناسب للشعر الدهني والناعم، يرطب الشعر دون أن يجعله زيتى، ويقلل الهيشان، ويعزز صحة فروة الرأس ويخفف الالتهاب، ويجعل الشعر لامع وأكثر تماسك، امزجي 3 ملاعق من جل الصبار مع ملعقة زيت لوز أو زيت جوجوبا، ووزعي الخليط على الشعر واتركيه 30 دقيقة، ثم اغسلي الشعر جيدا، ومناسب للاستخدام مرتين أسبوعيا.

زيت الزيتون، وهو غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، وهو يرطب الشعر الجاف والمتقصف، ويمنح لمعان طبيعي، ويقوي الشعرة ويحميها من التلف، ومناسب للشعر الكيرلي والشعر التالف من الصبغات.

سخني قليلا من زيت الزيتون، وضعيه على الشعر لمدة 45 دقيقة، واغسليه بشامبو مناسب، ويمكن استخدامه مرة كل أسبوع.

نصائح مهمة لتعزيز ترطيب الشعر

وأضافت سهام، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتعزيز ترطيب الشعر، منها:

شرب كمية كافية من الماء يوميا.

استخدام شامبو خفيف وخال من الكبريتات.

تجنب استخدام الحرارة بكثرة.

قصي أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع.

ارتدي غطاء حرير أثناء النوم للحفاظ على الرطوبة.

