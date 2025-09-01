لشعر طويل فى فترة قصيرة، اتبعى هذه النصائح

الحصول على شعر طويل وصحي هو حلم كثير من النساء والفتيات، إذ يعتبر الشعر تاج الجمال ورمز للأنوثة والجمال، لذا تسعى الفتيات دائما لزيادة طول الشعر.

ولكن تحقيق هذا الحلم لا يعتمد فقط على العوامل الوراثية، بل يحتاج إلى عناية خاصة واتباع عادات صحية تساعد على تعزيز نمو الشعر وزيادة طوله بشكل طبيعي.

نصائح مهمة لزيادة طول الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة لزيادة طول الشعر، منها:-

التغذية السليمة أساس الشعر الطويل، والشعر يحتاج إلى فيتامينات ومعادن أساسية مثل الحديد، والزنك، وفيتامين (د)، وفيتامين (هـ)، والبيوتين.

تناولي أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض، والدجاج، والأسماك، والبقوليات لأنها تعزز إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي المكون للشعر.

احرصي على تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير، والفواكه الطازجة مثل الأفوكادو والبرتقال لزيادة قوة الشعر.

شرب الماء بانتظام، لأن الجفاف من أكثر الأسباب التي تعيق نمو الشعر، لذا ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب الشعر وفروة الرأس.

يساعد التدليك المنتظم لفروة الرأس بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على تحفيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الغذاء إلى بصيلات الشعر.

يمكنك تدليك فروة الرأس 10 دقائق يوميا قبل النوم لتحفيز النمو الطبيعي.

استخدام الزيوت الطبيعية التى تحفز نمو الشعر وزيادة طوله مثل زيت الخروع وزيت الأرجان وزيت الروز ماري.

قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على التخلص من التقصف والتلف، مما يمنع توقف نمو الشعر.

تجنب الإفراط في استخدام الحرارة، لأن أدوات التصفيف مثل السيشوار والمكواة تسبب ضعف الشعر وتكسره، وإذا اضطررتى لاستخدامها، استعيني بواقي الحرارة لتقليل الضرر.

استخدمي وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك الذي يسبب تساقط الشعر.

يمكنك ربط الشعر بشكل فضفاض أو عمل ضفيرة خفيفة قبل النوم لتجنب تشابكه وتكسره.

تجنب التوتر والإجهاد، لأن التوتر النفسي والإجهاد من أكثر العوامل التي تؤثر سلبا على نمو الشعر، حيث يسببان تساقطه، لذلك حاولي ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.

ابتعدي عن الصبغات المتكررة والمواد الكيميائية التي تضعف بصيلات الشعر وتؤخر نموه، واختاري منتجات خالية من الكبريتات والبارابين.

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا يعزز عملية تجديد الخلايا بما فيها خلايا بصيلات الشعر، مما يساعد على زيادة نموه.

الشعر لا يطول بين ليلة وضحاها، فالمعدل الطبيعي لنمو الشعر هو حوالي 1 إلى 1.5 سم شهريا، لذا فإن اتباع روتين صحي وصحيح باستمرار هو الطريق الأفضل لتحقيق النتائج.

