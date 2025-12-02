الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة وبحوزته 13 ألف مطبوع تجاري

واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودها في مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

تبين أن المطبعة كانت تطبع العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير وبحوزته أكثر من 13 ألف مطبوع تجاري غير مصرح بها، واعترف بارتكاب المخالفات لتحقيق ربح مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وتحويله للجهات المختصة.

