ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة وبحوزته 13 ألف مطبوع تجاري

18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودها في مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

تبين أن المطبعة كانت تطبع العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير وبحوزته أكثر من 13 ألف مطبوع تجاري غير مصرح بها، واعترف بارتكاب المخالفات لتحقيق ربح مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وتحويله للجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.