الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال كثيف على انتخابات النواب بلجنة الحميدات في قنا

إقبال كثيف على انتخابات
إقبال كثيف على انتخابات النواب
18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة الحميدات الابتدائية المشتركة التابعة لمحافظة قنا، إقبالا كثيفا من الناخبين في أول أيام الانتخابات البرلمانية بعد إلغائها في عدد من الدوائر بالمحافظة.

انتخابات قنا 2025

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية على مستوى المحافظة بلغ 2 مليون و215 ألفا و436 ناخبا وناخبة موزعين على 307 مركزا انتخابيا تضم 352  لجنة فرعية على مستوى المحافظة لاختيار 9 مرشحين بالنظام الفردي من بين 129 مرشحا بدوائر المحافظة الأربعة. 

وقد أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مقار اللجان الانتخابية في أول أيام انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء وإعادة الاقتراع في عدد من دوائر المحافظة. 

وجاءت الجولة بهدف متابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وشملت الجولة زيارة مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحميدات بمدينة قنا، حيث رافق المحافظ كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إلغاء الانتخابات بدوائر محافظة قنا الأربع؛ الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا، والدائرة الثانية ومقرها مركز قوص، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات قنا قنا محافظة قنا انتخابات البرلمان النظام الفردى الانتخابات البرلمانية

مواد متعلقة

انقلاب أتوبيس ركاب بطريق قنا - سوهاج والدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوقوع ضحايا

الوطنية للانتخابات تُقرر تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى في قنا

محافظ قنا يتفقد الاستعدادات النهائية للجان انتخابات مجلس النواب 2025 للدوائر الملغاة

قاتلة عجوز قنا تمثل الجريمة أمام النيابة وتعترف بالواقعة

الأكثر قراءة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads