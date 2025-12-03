إقبال كثيف على انتخابات النواب بلجنة الحميدات في قنا

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة الحميدات الابتدائية المشتركة التابعة لمحافظة قنا، إقبالا كثيفا من الناخبين في أول أيام الانتخابات البرلمانية بعد إلغائها في عدد من الدوائر بالمحافظة.

انتخابات قنا 2025

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية على مستوى المحافظة بلغ 2 مليون و215 ألفا و436 ناخبا وناخبة موزعين على 307 مركزا انتخابيا تضم 352 لجنة فرعية على مستوى المحافظة لاختيار 9 مرشحين بالنظام الفردي من بين 129 مرشحا بدوائر المحافظة الأربعة.

وقد أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مقار اللجان الانتخابية في أول أيام انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء وإعادة الاقتراع في عدد من دوائر المحافظة.

وجاءت الجولة بهدف متابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وشملت الجولة زيارة مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحميدات بمدينة قنا، حيث رافق المحافظ كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إلغاء الانتخابات بدوائر محافظة قنا الأربع؛ الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا، والدائرة الثانية ومقرها مركز قوص، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

