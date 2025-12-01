المؤبد للمتهمين بترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية في قنا

18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا المتهمين بإطلاق النيران وحيازة أسلحة وذخيرة وترويع طفل واتلاف جرار زراعي بمركز دشنا شمال محافظة قنا بالسجن المؤبد غيابيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وسكرتارية كرم الطاهر ويوسف الشيخ.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 15 أكتوبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عبدالحميد. ع.ع، وهلهول ف.ع، ومحمد.ع.ع، تهمة حيازة أسلحة وذخائر، واستعراض القوة، وإطلاق النيران على طفل أثناء قيادته جرار زراعي، واتلاف الجرار الزراعي، بمركز دشنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 15667 لسنة 2024 جنح دشنا، والمقيدة برقم 5510 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد.

