نائب محافظ قنا يستعرض مستجدات التقنين ورفع إنجاز المراكز التكنولوجية

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا عبر تقنية زووم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المدن والمراكز، وذلك بحضور مينا أرزيقي مدير وحدة الاسترداد.

تضمن الاجتماع استعراض موقف كل مركز ومدينة من حيث الملفات الجاري إنهاؤها، ونسب التحديث على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وآليات رفع معدلات الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.

وتناول الاجتماع أهمية ملف التقنين في الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم التعامل على الأراضي، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية.

الجهود المتعلقة بملفات التعاقدات والاسترداد

كما تم استعراض الجهود المتعلقة بملفات التعاقدات والاسترداد، في ظل اهتمام الدولة بتحصيل مستحقاتها المالية بما ينعكس على دعم مشروعات التنمية وتحسين جودة الخدمات.

وقدم مينا أرزيقي مدير وحدة الاسترداد عرضا حول الملفات قيد المراجعة ونسب التقدم في إنهاء الطلبات، لافتًا إلى تطبيق آليات عمل دقيقة داخل المراكز التكنولوجية لرفع معدلات إنهاء المعاملات وتسريع عمليات الفحص.

وفي ختام الاجتماع تم تحديد الفترة من 12 إلى 30 نوفمبر كموعد لإنهاء الأعمال المطلوبة، مع متابعة النتائج وقياس مؤشرات التحسن في معدلات التعاقدات والاسترداد.

