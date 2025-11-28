تركيب 12 كشاف إنارة بـ كوم سخين في قنا

18 حجم الخط

قامت قرية خزام التابعة لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، وبناءً على توجيهات الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بقيادة محمد إبراهيم رئيس الوحدة بإعادة زرع عمود كهرباء آيل للسقوط بـ طريق مصر أسوان الزراعي، وذلك في إطار التزام الوحدة بمواصلة تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مشروعات التطوير والصيانة المتواصلة في مختلف القطاعات الخدمية.

تركيب كشافات بقنا

وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي الحراجية بقيادة محمد وهب رئيس الوحدة بصيانة وتركيب ١٢ كشاف إنارة بذات الطريق بمنطقة كوم سخين والحراجية.

وأكدت رئاسة الوحدة أهمية المتابعة الميدانية الدورية لرصد الأعطال والتدخل الفوري لمعالجتها بما يضمن توفير بيئة آمنة ومضيئة للجميع، ولضمان تحقيق أعلى درجات الأمان لسائقي المركبات والمواطنين على حد سواء.

كما وجهت رئاسة الوحدة بضرورة تطوير منظومة الإنارة العامة في كافة القرى والنجوع، بهدف الحد من الحوادث، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، وما يصاحبه من انخفاض في مستوى الرؤية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

