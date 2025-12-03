انقلاب أتوبيس ركاب بطريق قنا - سوهاج والدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوقوع ضحايا

18 حجم الخط

شهد طريق "قنا_سوهاج" انقلاب أتوبيس ركاب وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب أتوبيس ركاب قادم من القاهرة إلي أسوان، بالقرب من مدخل قنا، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من محافظتي قنا وسوهاج لنقل المصابين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وجاري نقل المصابين إلى المستشفى.

