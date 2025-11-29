قرار عاجل من محافظ قنا بعد إصابة طفل داخل إحدى المدارس

18 حجم الخط

وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمتابعة حالة الطفل عمر ياسر الذي تعرض لإصابة بالغة داخل مدرسته بعد اعتداء أحد المعلمين عليه، ما تسبب في إصابة خطيرة بعينه يشتبه أن تخلف عاهة مستديمة.

وجاء توجيه المحافظ فور إخطاره بالواقعة، في إطار حرصه على حماية الطلاب وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية.

متابعة حالة الطفل عمر ياسر

وفي استجابة سريعة، كلف المحافظ وحدة حماية الطفل بالديوان العام برئاسة سميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، بالتوجه فورًا لمعاينة حالة الطفل على الطبيعة، والتواصل مع أسرته، وإعداد تقرير اجتماعي وصحي شامل عن حالته لتقديمه إلى النيابة العامة صباح الغد تنفيذًا لطلبها الرسمي.

الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتسبب في الحادث

كما ناقشت اللجنة العامة لحماية الطفل الواقعة خلال اجتماعها الأخير، وأكدت أنها تتابع الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتسبب في الحادث، في إطار التصدي لأي أشكال للعنف داخل المدارس.

وأوضحت وحدة حماية الطفل أنها ستقدم دعما نفسيًا متكاملًا للطفل عمر لمساعدته على تجاوز الآثار النفسية التي خلفتها الواقعة، مع متابعة حالته الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتؤكد محافظة قنا أن سلامة أبنائها الطلاب أولوية قصوى، وأنها لن تتهاون مع أي انتهاك يمس حقوقهم أو يعرضهم للخطر داخل مؤسسات التعليم.

