قاتلة عجوز قنا تمثل الجريمة أمام النيابة وتعترف بالواقعة

قامت المتهمة بقتل سيدة عجوز تبلغ من العمر 85 عامًا في قرية بهجورة بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، معلنة عن تفاصيل ارتكابها للواقعة والدوافع التي قادتها لقتل قريبتها وسرقة ذهبها.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات، بأنها خططت للجريمة مسبقًا، وأنها ارتدت نقابًا لإخفاء هويتها حتى لا ينكشف أمرها عند دخول منزل المجني عليها، خاصة أنها من أقاربها المباشرين، وهي "عمة والدها".

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها توجهت إلى منزل الضحية بعد أن ضايقها حديث الأخيرة عنها، مؤكدة أنها "كانت بتتكلم عنها كتير"، وهو ما دفعها للتفكير في الانتقام منها، وبمجرد دخولها المنزل، قامت بكتم أنفاس الضحية حتى فارقت الحياة، ثم سرقت كمية من المشغولات الذهبية "غوايش" ولاذت بالفرار.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد كشفت غموض الواقعة عقب العثور على جثة المجني عليها داخل منزلها، حيث جرى تشكيل فريق بحث جنائي، وتتبع كاميرات المراقبة، التي قادت إلى تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبعد القبض عليها، جرى مواجهتها بالأدلة، فاعترفت تفصيليًا بارتكاب الجريمة، ثم اصطحبتها النيابة العامة لتمثيل الواقعة بمسرح الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمواصلة التحقيقات واستكمال التحريات اللازمة.

