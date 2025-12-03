جامعة عين شمس تحصد جائزتين في "مسابقة عبادة الدولية للباحث المتميز"

18 حجم الخط

فازت كل من الدكتورة نادية محمد حمدي الحفني – أستاذة الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس– والدكتور إبراهيم حسين – أستاذ الفيزياء بكلية التربية – بجائزة عبادة الدولية للباحث المتميز على مستوى الوطن العربي لعام 2025.

وتعد جائزة عبادة إحدى أبرز الجوائز الدولية في مجالي العلوم والرياضيات، حيث تُكرم الباحثين المتميزين وتشجع البحوث الابتكارية والمتعددة التخصصات التي تتجاوز الحدود التقليدية والنماذج الاعتيادية.

وعبّر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم الدكتورة نادية محمد حمدي الحفني، والدكتور إبراهيم حسين، مؤكدين أن هذا الإنجاز العلمي يعكس ما تتميز به جامعة عين شمس من كفاءات بحثية قادرة على المنافسة والريادة، ويعزز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا كصرح علمي متميز يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي.

جدير بالذكر أن الدكتورة نادية محمد حمدي الحفني، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة، قد حصلت على جائزة "الإنجاز البحثي مدى الحياة" لعام 2025، وجائزة جامعة عين شمس التقديرية في العلوم التكنولوجية لعام 2024، وجائزة الدولة للأفراد في مجال السرطان لعام 2023، إلى جانب عدد من الجوائز الدولية الأخرى منذ عام 2021. كما تندرج ضمن قائمة أعلى ٢% من العلماء الأكثر استشهادًا بأبحاثهم عالميًا، بمؤشر هيرش يبلغ 43. وتعمل محررة في تسع مجلات علمية عالمية مصنّفة، وتشارك في مشروعات بحثية ممولة من جهات دولية مرموقة، منها جمعية القلب الأمريكية، وبرنامج بريما الأوروبي، وإيراسموس+، إضافة إلى الأكاديمية والصناديق البحثية في مصر وألمانيا، فضلًا عن نشاطها الأكاديمي بجامعة عين شمس منذ عام 2004.

الإنتاج واسع النطاق للجرافين والمواد النانوية

يُبرز الدكتور إبراهيم حسين، أستاذ الفيزياء بكلية التربية، كأحد الكفاءات البحثية الرائدة عالميًا في مجالات تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة، ويُصنَّف ضمن قائمة أعلى ٢% من العلماء الأكثر استشهادًا بأبحاثهم عالميًا. وقد قدم إسهامات بارزة في موضوعات تشمل الإنتاج واسع النطاق للجرافين والمواد النانوية، مركبات الجرافين النانوية، النقاط الكمومية الكربونية، مواد وأجهزة أشباه الموصلات، الأكاسيد والشالكوجينيدات النانوية، ثنائيات شوتكي العضوية، المركبات النانوية البوليمرية، السيراميك الحيوي، توهين الإشعاع الزجاجي، والمواد النانوية الحفزية. حاز الدكتور إبراهيم على سبع جوائز علمية من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، ونشر نحو 735 بحثًا علميًا بمؤشر هيرش يبلغ 64، مع أكثر من 18,700 استشهاد ويُعتبر من العلماء المتميزين الذين يسهمون بشكل فاعل في نقل المواد النانوية من المختبر إلى التطبيق العملي في مجالات علمية متعددة.

ويجسد هذا الإنجاز المرموق حرص جامعة عين شمس على دعم علمائها وباحثيها وتمكينهم من تحقيق التميز العلمي على المستويين الإقليمي والدولي. كما يعكس هذا الفوز دور الجامعة الرائد في إثراء مسيرة البحث العلمي ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر العلمية في المحافل الإقليمية والدولية، ويجسد التزامها المستمر في بناء مجتمع المعرفة وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ضمن منظومة البحث العلمي، تحقيقًا لرسالتها وتدعيمًا لدورها التنافسي والريادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.