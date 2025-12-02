موظفة بجامعة عين شمس تحصد أول ذهبية عالمية لمصر والعرب في الكاراتيه الحركي

18 حجم الخط

كتبت البطلة المصرية فاطمة محمود، الموظفة بكلية التربية – جامعة عين شمس، اسمها بأحرف من نور في سجلات الرياضة المصرية والعربية، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم للكاراتيه للكبار ذوي الاحتياجات الخاصة «القاهرة 2025»، في إنجاز غير مسبوق لقطاع العاملين بجامعة عين شمس.

وتمكّنت بطلة منتخب مصر من تحقيق إنجاز تاريخي، بوصفها أول لاعبة في تاريخ مصر والوطن العربي تحصد ميدالية ذهبية عالمية في منافسات “الكاراتيه الحركي – بنات”، خلال البطولة التي استضافتها الملاعب المصرية يوم السبت 29 نوفمبر 2025.

و احتفى الاتحاد المصري للكاراتيه بهذا الفوز الكبير، مؤكّدًا أن «مصر تكتب التاريخ في بطولة العالم»، بعد نجاح ابنة جامعة عين شمس في اعتلاء منصة التتويج العالمية، ورفع العلم المصري عاليًا وسط منافسة قوية مع نخبة من أبطال العالم.

من جانبه، قدّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، خالص التهنئة لابنة الجامعة، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس تميّز العنصر البشري داخل الجامعة، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، بل والإداري والرياضي أيضًا. وأكد أن جامعة عين شمس تفخر بوجود نماذج مشرفة ضمن جهازها الإداري قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والرعاية لمواهبها المتميزة في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا النجاح يأتي متسقًا مع الاستراتيجية الإعلامية الجديدة لجامعة عين شمس، التي تولي اهتمامًا خاصًا برصد وتوثيق وإبراز قصص النجاح بين أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، والتعريف بإنجازاتهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يعزّز من صورة الجامعة ومكانتها وريادتها.

من جانبها، عبّرت البطلة فاطمة محمود عن سعادتها الغامرة بهذا التتويج العالمي، واعتزازها بكونها أول مصرية وعربية تحقق ذهبية العالم في الكاراتيه الحركي بنات، مؤكدة أن دعم جامعة عين شمس لها وتقدير قياداتها لهذا الإنجاز يمثل دافعًا قويًا لمواصلة حصد مزيد من البطولات.

ويؤكد هذا الإنجاز أن كوادر جامعة عين شمس – طلابًا وعاملين وأعضاء هيئة تدريس – لا يقتصر تميزهم على قاعات الدرس ومكاتب الإدارة، بل يمتد ليشمل منصات التتويج في أكبر المحافل الرياضية العالمية، لترسّخ الجامعة مكانتها كمنارة علمية وإنسانية ورياضية رائدة على مستوى مصر والعالم العربي.

