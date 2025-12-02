الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موظفة بجامعة عين شمس تحصد أول ذهبية عالمية لمصر والعرب في الكاراتيه الحركي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

 كتبت البطلة المصرية فاطمة محمود، الموظفة بكلية التربية – جامعة عين شمس، اسمها بأحرف من نور في سجلات الرياضة المصرية والعربية، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم للكاراتيه للكبار ذوي الاحتياجات الخاصة «القاهرة 2025»، في إنجاز غير مسبوق لقطاع العاملين بجامعة عين شمس.

وتمكّنت بطلة منتخب مصر من تحقيق إنجاز تاريخي، بوصفها أول لاعبة في تاريخ مصر والوطن العربي تحصد ميدالية ذهبية عالمية في منافسات “الكاراتيه الحركي – بنات”، خلال البطولة التي استضافتها الملاعب المصرية يوم السبت 29 نوفمبر 2025.

و احتفى الاتحاد المصري للكاراتيه بهذا الفوز الكبير، مؤكّدًا أن «مصر تكتب التاريخ في بطولة العالم»، بعد نجاح ابنة جامعة عين شمس في اعتلاء منصة التتويج العالمية، ورفع العلم المصري عاليًا وسط منافسة قوية مع نخبة من أبطال العالم.

من جانبه، قدّم  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، خالص التهنئة لابنة الجامعة، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس تميّز العنصر البشري داخل الجامعة، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، بل والإداري والرياضي أيضًا. وأكد أن جامعة عين شمس تفخر بوجود نماذج مشرفة ضمن جهازها الإداري قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والرعاية لمواهبها المتميزة في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا النجاح يأتي متسقًا مع الاستراتيجية الإعلامية الجديدة لجامعة عين شمس، التي تولي اهتمامًا خاصًا برصد وتوثيق وإبراز قصص النجاح بين أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، والتعريف بإنجازاتهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يعزّز من صورة الجامعة ومكانتها وريادتها.

من جانبها، عبّرت البطلة فاطمة محمود عن سعادتها الغامرة بهذا التتويج العالمي، واعتزازها بكونها أول مصرية وعربية تحقق ذهبية العالم في الكاراتيه الحركي بنات، مؤكدة أن دعم جامعة عين شمس لها وتقدير قياداتها لهذا الإنجاز يمثل دافعًا قويًا لمواصلة حصد مزيد من البطولات.

ويؤكد هذا الإنجاز أن كوادر جامعة عين شمس – طلابًا وعاملين وأعضاء هيئة تدريس – لا يقتصر تميزهم على قاعات الدرس ومكاتب الإدارة، بل يمتد ليشمل منصات التتويج في أكبر المحافل الرياضية العالمية، لترسّخ الجامعة مكانتها كمنارة علمية وإنسانية ورياضية رائدة على مستوى مصر والعالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الاحتياجات الخاصة الاتحاد المصري للكاراتيه بطولة العالم للكاراتيه ذوى الاحتياجات الخاصة عين شمس

مواد متعلقة

وزير الطيران يبحث مع بريطانيا تعزيز التعاون في مجال إدارة وتشغيل المطارات

التعليم العالي: التعاون المصري الإسباني يعزز مكانة مصر في برامج البحث والابتكار الأوروبية

وزير الطيران يشهد افتتاح أعمال التطوير الشاملة لمركز عمليات الشركة المصرية للمطارات

انتعاش في حركة الركاب بمطار القاهرة بأكثر من مليوني راكب

وزير التعليم العالي يلتقي الدفعة الأولى من طلاب منح الدكتوراه المشتركة مع فرنسا

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)

إعلان ورشة دولية للحوسبة العلمية الفعالة في SESAME

رئيس مصر للطيران يلتقي وفدا رفيع المستوى من مجموعة طيران أبو ظبي

الأكثر قراءة

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

الوطنية للانتخابات: تسليم وكلاء المرشحين الحصر العددي بالسفارات والقنصليات بعد انتهاء الفرز

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت بـ كأس العرب

بعجز متوقع 44 مليار دولار، السعودية تعتمد ميزانية 2026 بأكبر إنفاق في تاريخها

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads