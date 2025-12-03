الأربعاء 03 ديسمبر 2025
مصر للطيران للشحن الجوي تنفذ تجربة إخلاء طوارئ بمجمع بضائع القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن تنفيذ تجربة طوارئ تدريبية (إخلاء عام - دون حريق)  بمجمع بضائع القاهرة التابع لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، ويأتي ذلك في إطار الحرص على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ.

 

بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وبمشاركة الجهات الأمنية المعاونة، وذلك يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025.

 

وناشدت الشركة بعملائها الكرام العلم بأن العمل سيتوقف بشكل كامل بمجمع بضائع القاهرة خلال الفترة من الساعة 11 ظهرًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، ونؤكد أهمية التزام تعليمات فرق العمل المختصة والتعاون الكامل لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وفي سياق متصل استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شركة أبوظبي للطيران وعدد من الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات الطيران والصيانة والشحن والتدريب برئاسة  محمود الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي للطيران وذلك بالمقر الإداري لمصر للطيران في القاهرة.

 

وضم الوفد الإماراتي كلًا  من  ياسر سعيد الفليتي مدير إدارة الشؤون الحكومية – طيران أبو ظبي ومحمد رضا نائب الرئيس للاستراتيجية والعلاقات الدولية – طيران أبوظبي، وحضر الاجتماع من جانب مصر للطيران الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس إبراهيم فتحى رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي والطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

