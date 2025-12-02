انتعاش في حركة الركاب بمطار القاهرة بأكثر من مليوني راكب

18 حجم الخط

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ استمرارًا واضحًا في انتعاش حركة الركاب والحركة الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب ٢,٦٩٤,٤٧٠ راكب مقابل ٢,٤٤٢,٣٦٨ راكبًا فى نوفمبر عام ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١٠%، وإجمالي عدد الرحلات ١٩,٥٥٦ رحلة مقابل ١٧,٦٤٦ رحلة فى نوفمبر ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١١%.

حركة السفر في مطار القاهرة

وسجّل عدد المسافرين المغادرين ١,٣٦٤,٠١٦ راكبًا على متن ٩,٧٨٨ رحلة، في حين بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج ١,٣٣٠,٤٥٤ راكبًا، وصلوا على متن ٩,٧٦٨ رحلة جوية.

تؤكد هذه الأرقام على الكفاءة التشغيلية العالية لمطار القاهرة الدولي رغم الكثافة الملحوظة، مما يعكس قدرة مطار القاهرة على استيعاب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي سياق آخر، يشهد مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، حيث وجّه المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس الإدارة، بتفعيل خطة الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والطائرات واستمرار انتظام الحركة الجوية ومعدلات التشغيل الطبيعية بالمطار ومقارّ العمل، والتقليل من آثار ومخاطر تلك التقلبات قدر المستطاع.

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم الشتاء

وتأتي هذه الاستعدادات بالتنسيق بين قطاعات العمليات والقطاعات الهندسية والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وتشمل الإجراءات مراجعة خطط التعامل مع الطقس السيئ، والتأكد من جاهزية شبكة صرف الأمطار، وتطهير مخرّات السيول، ورفع كفاءة محطات الرفع، وصيانة معدات شفط تجمعات المياه، إضافة إلى الانتشار السريع لأطقم الخدمات، واتباع سائقي المعدات وأتوبيسات نقل الركاب بعلامات الإرشاد في أوقات سوء الأحوال الجوية.

