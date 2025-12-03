الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اقتصاد

البورصة تتلون بالأخضر في مستهل تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء. 

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% عند مستوى 41262 نقطة، وقفز   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94%  عند مستوى 59462 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.52%  عند مستوى 18586 نقطة، فيما صعد  مؤشر  "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 12447 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67%  عند مستوى 16573 نقطة، بينما ارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82%  عند مستوى 4301 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.885 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 40625 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 50112 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 18357 نقطة، فيما صعد  مؤشر  "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16462 نقطة، بينما تراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

