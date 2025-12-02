الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة
البورصة
تباين أداء مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.885 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 40625 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 50112 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 18357 نقطة، فيما صعد  مؤشر  "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16462 نقطة، بينما تراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

ads