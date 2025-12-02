رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
 أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالنسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يخوض فيها المصري مبارياته بالمجموعة الثالثة.

مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر

 وقد جاءت مباريات المصري على النحو التالي: 

الجولة الأولى: الاتحاد السكندري والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: استراحة

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق العاشر من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير المقبل على ستاد برج العرب.

