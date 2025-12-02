الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته بالدفاع الجوي قبل السفر إلى الإسماعيلية (صور)

تدريب بيراميدز
تدريب بيراميدز
مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية، أدى فريق بيراميدز  مرانه الأخير في ملعبه بالدفاع الجوي قبل السفر إلى مدينة الإسماعيلية للمبيت بها حتى موعد مباراته وكهرباء الإسماعيلية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ويحل بيراميدز ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

\

 

 

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.

قائمة بيراميدز في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

إصابة احمد الشناوي 

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن حجم الإصابة التي يعاني منها الحارس الدولي أحمد الشناوي والتي تعرض لها خلال مباراة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن الشناوي أجرى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية وأثبتت الأشعة أن الحارس يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال.

أشار المنيري إلى أن الحارس يحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام، من أجل أن يكون جاهزا لمباراة بتروجت المحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز.

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري بيراميدز كهرباء الاسماعيلية الاسماعيلية موعد مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

