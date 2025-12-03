الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

بيراميدز ضيف ثقيل على كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية، يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من صدارة الدوري المصري الذي يحتل وصافته برصيد 23 نقطة خلفا لسيراميكا صاحب الصدارة.

وما زال لبيراميدز مباراتين بخلاف مباراة اليوم.

أما كهرباء الاسماعيلية فتعد مهمته صعبة للغاية أمام الفريق السماوي المنتعش أفريقيا وعالميا.
 

قائمة بيراميدز في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.


وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة
خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

 

ويتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة قبل إقامة مباراة بيراميدز اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية المؤجلة في الدوري.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية 


1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة
2- بيراميدز 23 نقطة
3- الأهلي 23 نقطة
4- الزمالك 22 نقطة
5- المصري 20 نقطة
6- وادي دجلة 20 نقطة
7- زد 20 نقطة
8- إنبي 19 نقطة
9- بتروجيت 18 نقطة
10- الجونة 18 نقطة
11- البنك الأهلي 17 نقطة
12- مودرن سبورت 17 نقطة
13- غزل المحلة 16 نقطة
14- سموحة 16 نقطة
15- حرس الحدود 13 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- طلائع الجيش 11 نقطة
18- المقاولون العرب 10 نقاط
19- الاسماعيلي 10 نقاط
20- الاتحاد السكندري 8 نقاط
21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

