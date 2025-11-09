مروان عطية: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وهذه رسالتي لجماهير الأحمر

18 حجم الخط

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج مع الفريق بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز في نهائي البطولة على الزمالك بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة مميزة للغاية واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة.

وتعليقًا على تتويجه بجازئة أفضل لاعب في البطولة أكد مروان أن جميع لاعبي الفريق يستحقون هذه الجائزة، لأنه لم يكن ليفوز بها لولا جهودهم وتألقهم في مباراتي نصف النهائي والنهائي، وأشار إلى أنه يهدي الجائزة لابنته الصغيرة.

وأوضح مروان الذي سجل الهدف الثاني أن لاعبي الأهلي لعبوا بثقة كبيرة للغاية وأظهروا شخصيتهم القوية المعتادة التي تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، وتكللت مجهوداتهم في النهاية بالفوز بلقب البطولة وإسعاد الجماهير.

كما توجه مروان عطية بالشكر لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بقوة وظلت تشجع طوال الـ90 دقيقة، مؤكدًا أنهم يستحقون الفرحة والتتويج بالبطولة لأنهم الداعم الأول للفريق في كل البطولات.

مباراة الأهلي والزمالك

وتوج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

وسدد تريزيجيه أولى كرات النادي الأهلي علي شباك الزمالك في الدقيقة 8، قبل أن يتصدي لها عواد.

وشهدت الدقيقة 34 كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شيكو بانزا، لكنها مرت بسلام علي مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 38 سدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي علت مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 40 سدد شيكو بانزا كرة رأسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 44 سجل اشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره الزمالك بأسيست من زيزو.

وفي الدقيقة 55 تعرض جراديشار للإصابة ليغادر ملعب المباراة ويحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وفي الدقيقة 68 خرج تريزيجيه بسبب الإصابة ليحل محمد علي بن رمضان بدلا منه.

و في الدقيقة 71 سجل مروان عطية هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره الزمالك.

وسجل سيف الجزيري هدفا للزمالك أمام النادي الأهلي في الدقيقة 78 لكن تم إلغاؤه لوجود خطأ علي لاعب الزمالك.

