الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من: سيراميكا كليوباترا ـ  فاركو ـ طلائع الجيش ـ إنبي ـ غزل المحلة والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الأهلي في كاس عاصمة مصر

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – الخميس 11 ديسمبر – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الثانية: الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 ديسمبر – استاد السلام – 8 مساءً

الجولة الثالثة: الأهلي × غزل المحلة – الثلاثاء 23 ديسمبر – استاد المحلة – 8 مساءً

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الخامسة: راحة

الجولة السادسة: الأهلي × فاركو – السبت 10 يناير 2026 – استاد برج العرب – 8 مساءً

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – الخميس 15 يناير 2026 – استاد القاهرة – 8 مساءً

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري الممتاز النادي الأهلي أنبي الأهلي وإنبي كأس عاصمة مصر

مواد متعلقة

تعادل مثير بين ليبيريا ومالاوي 2-2 في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، ليبيريا تتقدم على مالاوي بهدف بالشوط الأول

الأهلي يعلن تعاقده مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم فريق السلة

بمشاركة إمام عاشور، الأهلي يطمئن على جاهزية لاعبيه فى ودية أمام الشباب

أول تعليق من محمد علي بن رمضان بعد تسجيل هدف تأهل تونس للمونديال

ياسين مرعي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة قبل مواجهة إنبي (صور)

ثنائي الأهلي يواصلان برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة (صور)

وليد صلاح الدين يبدأ أولى جلسات تجديد العقود مع هذا اللاعب

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads