مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من: سيراميكا كليوباترا ـ فاركو ـ طلائع الجيش ـ إنبي ـ غزل المحلة والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الأهلي في كاس عاصمة مصر

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – الخميس 11 ديسمبر – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الثانية: الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 ديسمبر – استاد السلام – 8 مساءً

الجولة الثالثة: الأهلي × غزل المحلة – الثلاثاء 23 ديسمبر – استاد المحلة – 8 مساءً

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الخامسة: راحة

الجولة السادسة: الأهلي × فاركو – السبت 10 يناير 2026 – استاد برج العرب – 8 مساءً

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – الخميس 15 يناير 2026 – استاد القاهرة – 8 مساءً

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

