رياضة

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الثلاثاء، نظيره الكويتي، في مستهل مشواره بالبطولة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب

 تقام مباراة منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت قطر.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر 

يسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق الفوز على منتخب الكويت وحصد الثلاث نقاط، لحسم صدارة المجموعة مبكرا وتعزيز حظوظه في المنافسة علي اللقب العربي، الي جانب توجيه رسالة للمنافسين بأن الفراعنة جاءوا الي الدوحة للمنافسة علي اللقب. 

حلمي طولان، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر والكويت بث مباشر في كأس العرب 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

بالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة مصر والكويت بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قنوات الكاس القطرية المجانية والمفتوحة أيضًا على النايل سات.

بالإضافة إلى قناة دبي الرياضية الإماراتية وقناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية أيضًا، وقناة الكويت الرياضية، وأخيرًا قناة ام بي سي مصر من أجل مشاهدة مباراة منتخب مصر بث مباشر ضد الكويت بشكل مجاني أيضًا.

منتخب الكويت، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

 وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

