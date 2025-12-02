الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعبو منتخب مصر المشارك بكأس العرب يتفقدون الملعب قبل مواجهة الكويت (فيديو)

منتخب مصر الثاني،فيتو
منتخب مصر الثاني،فيتو
18 حجم الخط

 تفقد لاعبو منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، أرضية ملعب لوسيل قبل مواجهة  نظيره الكويتي، في مستهل مشواره بالبطولة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

ورصدت عدسة فيتو لاعبي المنتخب داخل ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والكويت 

وبالنظر للقيمة التسويقية للمنتخبات المتواجدة في المجموعة الثالثة، نجد منتخب مصر في المرتبة الثانية بقيمة 10.45 مليون يورو.

بينما تصل القيمة التسويقية لمنتخب الكويت – 4.23 مليون يورو

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب

 تقام مباراة منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت قطر.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر 

,يسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق الفوز على منتخب الكويت وحصد الثلاث نقاط، لحسم صدارة المجموعة مبكرا وتعزيز حظوظه في المنافسة علي اللقب العربي، إلى جانب توجيه رسالة للمنافسين بأن الفراعنة جاءوا الي الدوحة للمنافسة علي اللقب. 

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

ويمكن مشاهدة مباراة مصر والكويت بث مباشر في كأس العرب 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

وبالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة مصر والكويت بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قنوات الكاس القطرية المجانية والمفتوحة أيضًا على النايل سات.

بالإضافة إلى قناة دبي الرياضية الإماراتية وقناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية أيضًا، وقناة الكويت الرياضية، وأخيرًا قناة ام بي سي مصر من أجل مشاهدة مباراة منتخب مصر بث مباشر ضد الكويت بشكل مجاني أيضًا.

منتخب الكويت، فيتو
منتخب الكويت، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب منتخب مصر المشارك بكأس العرب موعد مباراة مصر والكويت مصر ضد الكويت مصر والكويت مباراة منتخب مصر ضد الكويت مباراة مصر والكويت

مواد متعلقة

قبل مباراة اليوم بكأس العرب، تاريخ مواجهات منتخب مصر والكويت

فأل سيئ للفراعنة، أبرز المعلومات عن إسبن إسكوس حكم مباراة مصر والكويت

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads