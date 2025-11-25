بيراميدز يهزم المقاولون العرب بثنائية ويصعد لوصافة الدوري المصري

18 حجم الخط

الدوري المصري، فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف الأول لِبيراميدز إبراهيما بلاتي توريه في الدقيقة 8.

قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 82 من علامة الجزاء.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب



حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

ويحتل السماوي الترتيب الثاني بهذا الفوز برصيد 25 نقطة متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث في حين يحتل المقاولون الترتيب 18 برصيد عشر نقاط.

حكام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب أدارها طاقم حكام بقيادة حمادة القلاوي “حكم ساحة” ويعاونه محمد عاطف الزناري وعماد فرج “حكمين مساعدين” وعبد الحكيم ناصر “حكم رابع” ومحمود الدسوقي “حكم فار” ورحمة يوسف “حكم فار مساعد”.

