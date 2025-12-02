الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط سائق "فان" بالإسكندرية تعدى على سيدة بسبب تغيير خط السير

ضبط سائق
ضبط سائق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط سائق سيارة “فان” عقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تضرر إحدى السيدات نتيجة عدم التزامه بخط السير.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية  بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، أفادت بتضررها من سائق “فان” إثر مشادة كلامية بسبب تغييره خط السير، وما إن حاولت معاتبته حتى تعدى عليها بالسب وأنزلها من السيارة.

تمكنت التحريات من تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حيث اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم التحفظ على السيارة وإحالة السائق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أهمية المتابعة المرورية
تأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من المخالفات المرورية وحماية المواطنين، ومواصلة ضبط سائقي المركبات المخالفين وتطبيق القانون بحزم.

