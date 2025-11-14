منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

18 حجم الخط

فاز منتخب تونس على نظيره الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت اليوم بتونس خلال التوقف الدولي الحالي.

منتخب تونس يهزم الأردن

المنتخب التونسي افتتح الأهداف عن طريق علي العابدي في الدقيقة 44 قبل أن يضيف منتصر الطالبي الهدف الثاني في الدقيقة 67 وفي الدقائق الأخيرة، اختتم إلياس العاشوري الثلاثية في الدقيقة 85 في سجل هدفي الأردن يزن النعيمات 29 وعامر جاموس 50.

ويشارك منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات نيجيريا وأوغندا وتنزانيا، في البطولة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

تونس تعلن مواجهة البرازيل وديا استعدادا لأمم أفريقيا

فيما يخوض المنتخب التونسي مباراة دولية ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على أرضية ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا في المغرب.

تونس ضد البرازيل

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت تونس (21:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)، وسط ترقّب جماهيري كبير لمواجهة تجمع بين أحد أقوى منتخبات إفريقيا وأحد عمالقة الكرة العالمية.

وتُعد هذه المواجهة اختبارًا جادًا لـ"نسور قرطاج" قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات لكأس الامم الافريقية، حيث يسعى المدرب جلال القادري للوقوف على جاهزية عناصره أمام منافس من الطراز العالمي، في حين يهدف المنتخب البرازيلي بدوره إلى مواصلة سلسلة تجاربه الأوروبية استعدادًا لكأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.