جمال سلامي يعلن قائمة الأردن المشاركة في كأس العرب

أعلن المدير الفني لمنتخب الأردن جمال سلامي القائمة النهائية لـ"النشامى" استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025 في قطر، والتي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل

قائمة منتخب الأردن

وضمّت القائمة مزيجًا من الخبرة والشباب، حيث تواجد كل من مالك شلبية، نور بني عطية، ويزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، بينما جاءت الأسماء الدفاعية بقيادة علي حجبي، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، وحسام أبو الذهب

أما الهجوم فجاء بتواجد أسماء بارزة مثل أحمد عرسان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، ويزن النعيمات الذين يعوّل عليهم الجهاز الفني لقيادة الشق الهجومي وتحقيق الفاعلية المطلوبة أمام المرمى.

ويستعد النشامى لخوض معسكر تدريبي مغلق قبل التوجه إلى الدوحة، على أمل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة التي يترقبها الشارع الرياضي الأردني بحماس كبير.

