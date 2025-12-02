الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
طولان عن التعادل مع الكويت في كأس العرب: عملنا كل شيء عدا إحراز الأهداف (فيديو)

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو
علق حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على التعادل المخيب للفريق أمام الكويت بهدف لكل فريق، في الجولة الافتتاحية في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في قطر.

وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إنه غير راضٍ عن نتيجة التعادل أمام منتخب الكويت، خاصة أن منتخب مصر كان الأفضل من كل الوجوه وسيطر على الملعب طولًا وعرضًا في أغلب فترات المباراة.

اللمسة الأخيرة في منتخب مصر سيئة

أضاف طولان أن منتخب مصر عمل كل شيء في كرة القدم إلا أهم شيء وهو إحراز الأهداف، مُشيرًا إلى أن اللمسة الأخيرة للاعبي منتخبنا على مرمى الكويت كانت سيئة، ولم يتمكن لاعبونا من استغلال هجماتهم على مرمى المنافس بشكل إيجابي

مباراة مصر والكويت، فيتو
مباراة مصر والكويت، فيتو

طولان يكشف سبب إهدار الفرص السهلة أمام الكويت

وأرجع حلمي طولان السبب في إهدار اللاعبين الفرص السهلة أمام مرمى الكويت، إلى عامل الضغط النفسي ورغبة اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور للفريق في كأس العرب من أجل إرضاء الجماهير المصرية، وأن الاستعجال في تحقيق الفوز تسبب في حالة من التوتر وعدم التركيز أمام مرمى المنافس، إلى جانب الأداء الدفاعي الصارم من قبل منتخب الكويت 

ووعد طولان في نهاية حديثه جماهير الكرة المصرية بتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين القادمتين أمام الإمارات والأردن وانتزاع بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العرب.

واختتم حلمي طولان حديثه قائلًا: “أنا رايح اشوف مباراة الإمارات والأردن بكرا وهشوف التشكيل المناسب للمباراة القادمة”.

منتخب مصر يتعادل مع الكويت بهدف

تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

 

