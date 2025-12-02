موعد مباراة منتخب مصر مع الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
لاعبو مصر يحملون قميص أحمد رفعت، فيتو
ينتظر منتخب مصر المشارك في كأس العرب مواجهة صعبة في الجولة الثانية بالبطولة، حيث يواجه نظيره منتخب الإمارات.

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

 

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

مصر ضد الكويت

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

وسجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

 

ads