حوادث

العثور على جثة مسن داخل منزله في ظروف غامضة بقنا

العثور على جثة مسن
العثور على جثة مسن داخل منزله بظروف غامضة بقنا
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة مسن داخل منزله بقرية المراشدة بمركز الوقف شمال المحافظة، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الشرطة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة مسن داخل منزله، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة.

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.

جهود الأجهزة الأمنية
وتواصل مديرية أمن قنا تكثيف تحرياتها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، بالتنسيق مع النيابة العامة، لضمان الوصول إلى الحقيقة وتقديم أي متورطين للعدالة.

