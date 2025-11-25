الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

السيدات تتصدر المشهد أمام لجنة الشهيد جواد حسني في الإسماعيلية (فيديو وصور)

جانب من المشهد أمام
جانب من المشهد أمام اللجان، فيتو
أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا من أمام مدرسة الشهيد جواد حسني في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة عمليات التصويت قبل ساعات من غلق اللجان الانتخابية الخاصة بمجلس النواب 2025.  

انتخابات النواب 2025، إقبال متوسط على لجنة جواد حسني في الإسماعيلية (صور)

في تواجد الشرطة النسائية، السيدات يتصدرن المشهد بلجنة الشهيد جواد حسني بالإسماعيلية (فيديو وصور)

إقبال السيدات على عمليات التصويت 

وشهدت مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية التابعة للدائرة الأولى في محافظة الإسماعيلية، إقبالا من الناخبات للإدلاء بأصواتهن قبل انتهاء عمليات التصويت في ثاني أيام الانتخابات، والتي من المقرر لها أن تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً ثم تبدأ عمليات الفرز.

 

 

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في  في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

جانب من المشهد أمام اللجان، فيتو
ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية  استقبال الناخبين في  انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025،  داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 

 

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

الانتخابات انتخابات البرلمان 2025 برلمان 2025 الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية اللجان الانتخابية بالإسماعيلية لجنة الشهيد جواد حسني

الجريدة الرسمية