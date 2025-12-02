الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر اتفاقية برشلونة COP24 في القاهرة

حماية البيئة البحرية،
حماية البيئة البحرية، فيتو
تنطلق اليوم في القاهرة فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمقرر انعقاده في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025.

 

ما هو مؤتمر COP24؟

ويُعد المؤتمر منصة إقليمية مهمة تضم وزراء البيئة، ممثلين عن 21 دولة مطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسة UNEP/MAP وشركائها من المنظمات الإقليمية والدولية. 
 

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية للبحر المتوسط، من خلال مكافحة التلوث، إدارة الموارد البحرية المستدامة، حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

جدول الأعمال والمحاور الرئيسية

ومن المنتظر أن يشمل المؤتمر جلسات عالية المستوى، أبرزها الجلسة الوزارية تحت عنوان: «اقتصاد أزرق مستدام من أجل بحر متوسط مرن وصحي». 
 

كما يُعرض تقرير الأنشطة المنجزة خلال 2024–2025، ويُناقش برنامج العمل والميزانية للفترة 2026–2027. 
 

وفي ختام المؤتمر، من المتوقع إصدار ما يُعرف بـ«إعلان القاهرة»، والذي يُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة، الاقتصاد الأزرق، والتصدي لتحديات التلوث وحماية المناطق الساحلية.

 

أهمية الحدث لمصر وللدول المتوسطية

وتأتي استضافة مصر للمؤتمر في وقت حاسم، في ظل الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التلوث البحري وتدهور البيئة الساحلية. ويُمثل COP24 فرصة لتعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، وتبادل الخبرات حول السياسات البيئية، والتنمية المستدامة. 
 

كما يعزز المؤتمر مكانة مصر كمنصة إقليمية للمؤتمرات البيئية، ويسهم في دفع أجندة "البحر الأزرق" التي تجمع بين حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد البحري والتنمية المحلية. 

