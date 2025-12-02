بالأرقام، نصيب الأحزاب والمستقلين من مقاعد البرلمان في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

أسفرت نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن فوز 40 مرشح ب 40 مقعد من الجولة الأولى.

وجاءت حصة كل حزب من تلك المقاعد التى فاز بها المرشحين، كالتالي،:

حزب مستقبل وطن 22 مقعدا.

حزب حماة الوطن 6 مقاعد.

حزب الجبهة الوطنية 4 مقاعد .

حزب الشعب الجمهورى 2 مقعد .

حزب العدل مقعد واحد .

حزب المحافظين مقعد واحد.

وذلك بالإضافة إلي عدد 4 مقاعد حصل عليها المرشحون المستقلون.

الإعادة بالمرحلة الثانية

كما كشفت النتيجة عن إجراء الإعادة فى 55 دائرة، بين 202 مرشح يتنافسون علي 101 مقعد.

وجاء التصنيف السياسي للمرشحين في جولة الإعادة كالتالي:

حزب مستقبل وطن 37 مرشحا.

حزب حماة الوطن 19 مرشحا.

حزب الجبهة الوطنية 15 مرشحا.

حزب العدل 3 مرشحين.

حزب النور 3 مرشحين.

حزب الوفد 2 مرشح.

حزب الإصلاح والتنمية 2 مرشح.

حزب التجمع مرشح واحد.

حزب مصر الحديثة مرشح واحد.

حزب إرادة جيل مرشح واحد.

حزب المؤتمر مرشح واحد.

بالإضافة إلى 117 مرشحا مستقل يخوض الإعادة.

انتخابات مجلس النواب

وذلك يعنى أن أغلب المرشحين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يسيطر عليها المرشحون المستقلون بشكل كبير حيث تتعدى نسبتهم 50 في المائة من إجمالي المرشحين في الإعادة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي جرت في عدد من المحافظات، كاشفة عن أسماء المرشحين الفائزين الذين تمكنوا من حصد ثقة الناخبين وضمان مقاعدهم البرلمانية والمرشحين الذين ستشملهم جولة الإعادة.

وتمكن إلى 40 مرشحا من حسم الفوز من الجولة الأولى بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، في حين تستعد دوائر أخرى لخوض جولة الإعادة.

