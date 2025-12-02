الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التنسيقية تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر

اعضاء التنسيقية،فيتو
اعضاء التنسيقية،فيتو
هنأت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاءها الفائزين بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا، والذين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم اليوم الثلاثاء، وهم: 

نواب التنسيقية الفائزون بانتخابات النواب 

أميرة العادلي (مستقل).

مى كرم جبر ( مستقل ).

مصطفى جبر (حزب الجبهة الوطنية).

مارسيل سمير (حزب التجمع).

مريم العزب ( حزب حماة الوطن ).

كرستينا عادل حكيم ( حزب حماة الوطن ).

نيفين إسكندر ( مستقل ).

إيمان الألفي ( حزب الجبهة الوطنية )

محمد فريد (حزب الإصلاح والتنمية ).

منى قشطة (حزب المؤتمر). 

مروة حلاوة (مستقل).

سامية محمود (حزب حماة الوطن).
 

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها تتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عملهم البرلماني بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

