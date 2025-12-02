بالأسماء، الفائزون في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية عن الشعب الجمهوري

18 حجم الخط

توجه حزب الشعب الجمهوري بتهنئة مرشحيه الذين نالوا ثقة المواطنين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

احتفال الشعب الجمهوري بفوز مرشحيه في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن الفوز يعكس تقدير المصريين لكفاءة كوادر الحزب وقدرتهم على تمثيلهم داخل البرلمان؛ بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري

وأعلن حزب الشعب الجمهوري أسماء الفائزين ضمن مرشحي الحزب سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أو على المقاعد الفردية.

فاز مرشحو الحزب على نظام القائمة عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا النائبة آمال عبد الحميد، النائبة سامية محمد توفيق، النائب عبد الله مبارك، والنائب محمد يسري عبادة.

كما فازت النائبة نجوى علي الألفي بمقعد المصريين بالخارج عن قطاع شرق الدلتا.

وعلى النظام الفردي، نجح مرشحو الحزب في دوائرهم بعد جهود ميدانية مكثفة، وهم: النائب مجدي مسعود عن دائرة بنها وكفر شكر، والنائب محمد نصر الأسيوطي عن دائرة السلام والنهضة، مؤكدين التزامهم بتمثيل المواطنين والعمل على خدمة دوائرهم بكل جدية.

ويؤكد حزب الشعب الجمهوري اعتزازه بجميع كوادره الفائزة، ويجدد التزامه بمواصلة دوره الوطني لدعم العمل التشريعي وتعزيز التنمية وخدمة المواطن في كل المحافظات.

