تعرف على نصيب حزب الوفد فى قائمة المرحلة الثانية لمجلس النواب

 حصل حزب الوفد المصري على مقعدين فى القائمة الوطنية بالمرحلة الثانية، وهما باسم عبد المحسن حجازى ومحمدعبد العليم أحمد خليفة.

انتخابات مجلس النواب

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي جرت في عدد من المحافظات، كاشفة عن أسماء المرشحين الفائزين الذين تمكنوا من حصد ثقة الناخبين وضمان مقاعدهم البرلمانية والمرشحين الذين ستشملهم جولة الإعادة. 

وشملت المرحلة الثانية محافظات عدة، وشهدت تنافسًا كبيرًا بين المرشحين على المقاعد الفردية وقوائم الأحزاب

 

وقد تمكن بعض المرشحين من حسم الفوز من الجولة الأولى بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، في حين تستعد دوائر أخرى لخوض جولة الإعادة.

